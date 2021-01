Ook na coupfiasco blijft democratie VS kwetsbaar

Nadat een door president Trump opgehitste meute woensdag het Capitool bestormde, reageerde zijn partijgenoot, ex-president Bush jr. „dat dit de manier is waarop verkiezingsuitslagen betwist worden in een bananenrepubliek, niet in onze democratische republiek”. Werden de Verenigde Staten van Amerika – als meest pretentieuze democratie ter wereld – deze week echt ontmaskerd als een nieuw Peru of Venezuela?

De Peruaanse president Fujimori pleegde in 1992 een beruchte autogolpe. Met steun van zijn eigen partij, het leger, de bevolking en de staats-tv nam hij zonder bloedvergieten het parlement en de magistratuur over – en bleef nog jaren aan de macht. Trump poogde woensdag een soortgelijke ‘zelfcoup’, maar dan zonder plan en, vooral, zonder medestanders.

Partijkopstukken – van zijn eigen vicepresident tot de Senaatsleider – hadden hem vooraf laten weten dat verzet tegen de uitslag zinloos was. Het militaire apparaat had in een brief van alle tien nog levende ministers van Defensie gesteld dat de verkiezingsstrijd echt voorbij was. Van de 74 miljoen mensen die in november op hem stemden, kwamen woensdag maar enkele tienduizenden af op zijn marsorder ‘Amerika te redden’. Tv-zenders versloegen de bestorming als een rel, niet als een revolutie. Twitter blokkeerde al snel Trumps roeptoeter.

Geen caudillo, maar wat dan wel?

Daags voordat de president vergeefs zijn eigen parlementsgebouw liet veroveren, flikte een andere autocraat op het westelijk halfrond dat kunstje wel. Buiten Venezuela trok het weinig aandacht: dinsdag nam de socialistische partij van president Maduro daar na vijf jaar de Nationale Assemblee weer in.

Dat Trump faalde waar Fujimori en Maduro slaagden, bewijst dat Amerikaanse instituties ook na vier jaar trumpisme sterker zijn dan in menig ander land. Bovenal toonde het dat Trump wel graag mag poseren als autocraat, maar het organisatietalent en de sluwheid ontbeert om werkelijk ongebreidelde macht te verwerven. Tv-kijkers kon hij nog wijsmaken een succesvol zakenman te zijn, als dictator valt hij hard door de mand.

Trumps coup was weliswaar cosmetisch, maar ook gevaarlijk

Maduro runt een diep impopulair regime, maar rolde via omstreden verkiezingen en harde repressie toch het laatste oppositiebolwerk op. Trumps putsch daarentegen bleek even cosmetisch als de vergulde kranen in zijn hotels: drie keer krabben en de gouden verf laat los. De meesteronderhandelaar van The Art of the Deal overspeelde zijn hand spectaculair. Door zowel de democratie als zijn eigen partij frontaal aan te vallen, gaan stemmen op om hem zelfs zijn laatste twee ambtsweken niet uit te laten dienen.

Als Trump geen caudillo is, wat zag de wereld dan wel in Washington? De Duitse buitenlandminister Maas zag parallellen met zijn eigen land: „Opruiende woorden kunnen tot gewelddaden leiden – op de trappen van de Rijksdag en nu van het Capitool.”

Daarmee verwijst hij niet naar de Rijksdagbrand van 1933, maar naar een veel recenter incident bij het Duitse parlementsgebouw. In augustus werd het bordes kortstondig bezet in de marge van een antilockdownprotest van zelfverklaarde Querdenker. Dit is een bonte dwarsdenkerscoalitie van neonazistische hooligans, coronacomplotdenkers en alternatieve hippies zoals die in deze pandemie in meer westerse landen samenkomen.

In een opiniestuk voor The Guardian legde de Nederlandse politicoloog Cas Mudde donderdag nog een ander verband, dichter bij huis. Dat boeren in oktober 2019 met een trekker het Groningse provinciehuis ramden en binnendrongen, was volgens hem óók een voorproefje van de Capitoolbestorming. En die kan op haar beurt ook weer navolging krijgen van andere anti-overheidsbetogers wereldwijd, met name van extreem-rechtse zijde, waarschuwt Mudde. Hij ziet in uiterst-rechts „zeker een formidabele dreiging, maar het kan alleen succesvol zijn dankzij impliciete steun van de mainstream uit opportunistische samenwerking dan wel laf stilzwijgen”.

Amper Republikeinse zelfkritiek

Trump kon in 2016 aan de macht komen (en die vier jaar lang behouden) dankzij een gelegenheidscoalitie met de Republikeinen. Toen de president in 2017 wit-nationalistische aanslagplegers in Charlottesville „prima lui” noemde, namen zij geen afstand van hem. Toen hij vorige zomer vreedzame betogers met geweld liet wegvegen ten behoeve van een fotomoment-met-bijbel voor een kerkje nabij het Witte Huis, evenmin. Pas nu Trumps bewind bijna is afgelopen en het hun partij dinsdag twee cruciale Senaatszetels lijkt te hebben gekost, durven de eersten afstand van hem te nemen.

Dat beperkte berouw onder Trumps enablers oogst kritiek, onder anderen van de (Democratische) gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan. Haar verraste de bestorming geheel niet: antilockdownbetogers, aanhangers van complottheorie QAnon, militieleden en wapenactivisten namen in april op soortgelijke wijze het Capitool van Michigan in.

En in oktober verijdelde de FBI een complot van rechtse milities om Whitmer te ontvoeren en mogelijk te doden. Toen Trump kort daarna in Michigan op campagne was, bagatelliseerde hij het kidnapplan en liet aanhangers scanderen dat de gouverneur de cel in moest. Zijn partij zweeg.

Deze week klonk amper Republikeinse zelfkritiek over de Capitoolbestorming en ander jarenlang wegkijken en goedpraten. Zo noemde de prominente senator en Trumpbondgenoot Lindsey Graham rellende Trumpfans ‘binnenlandse terroristen’. Maar gevraagd of hij en andere Republikeinen het incident niet hadden kunnen voorkomen, draaide hij de vraag om. Volgens Graham „accepteerden Democraten en de media Trumps winst [in 2016] nooit”. Ofwel: waarom zou de president dan zijn verlies moeten erkennen? Graham nam Trump alleen kwalijk dat „de betoging van gisteren onbetamelijk was en uit de hand liep”.

Met het dubbele debacle van Washington en Georgia had het trumpisme zeker een beroerde week. Maar zolang de partijgenoten die Trumps presidentschap vier jaar mogelijk maakten, geen lessen trekken uit de lange opmaat naar het spektakel van woensdag, kan het democratisch demasqué zich rond elk parlementsgebouw in elke staat zomaar herhalen. Of zoals gouverneur Whitmer stelde: „Het ergste was dat mensen zeiden niet te geloven dat dit in de VS kon gebeuren. Maar, hoe konden ze dit níét zien aankomen?”

Inhuldiging Trump weg President Trump heeft vrijdag gezegd de inhuldiging van zijn opvolger Joe Biden op 20 januari niet bij te wonen. Hij breekt daarmee met een lange traditie. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dreigde intussen een impeachmentprocedure te beginnen als Trump niet direct opstapt. Ook zocht ze contact met militaire leiders om Trump zijn bevoegdheid over kernwapens te ontnemen.

