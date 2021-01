Ook CDA en D66 presenteren plan voor soepeler bijstandsregels

Ook coalitiepartijen CDA en D66 willen snel een versoepeling van de strenge regels voor de bijstand, om te voorkomen dat mensen die niet moedwillig frauderen in de problemen komen. Na de initiatiefwet die de ChristenUnie vrijdagochtend presenteerde, komen CDA en D66 met een eigen voorstel, dat volgens hen sneller de scherpe kantjes van de huidige regelgeving af kan halen.

Aanleiding is het bedrag van ruim 7.000 euro dat een bijstandsgerechtigde vrouw uit de gemeente Wijdemeren moest terugbetalen, omdat ze jarenlang wekelijks een tas boodschappen van haar moeder kreeg.

„In deze tijd waarin we niemand willen laten vallen is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen in de problemen komen als gevolg van te streng beleid”, zegt Kamerlid Marijke van Beukering van D66 daarover tegen persbureau ANP. Haar CDA-collega sluit zich daar bij aan en zegt tegen ANP het „totaal bizar” te vinden dat mensen door kleine foutjes in een volkomen uitzichtloze situatie belanden.

Lees ook: ChristenUnie komt met wetsvoorstel rond informatieplicht bijstand

In 2014 stemden CDA, D66 en ChristenUnie nog voor de zogeheten Participatiewet, waarin de strenge regels tegen vermeende fraude en de informatieplicht over extra inkomsten zijn opgenomen.

Steun van linkse oppositie

De twee regeringspartijen denken dat hun voorstel nog voor het verkiezingsreces op 12 februari begint goedgekeurd kan worden, terwijl de initiatiefwet van de ChristenUnie hoogstwaarschijnlijk pas na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart behandeld kan worden.

CDA, D66 en ChristenUnie kunnen bij hun wens tot versoepeling in elk geval op de steun rekenen van de linkse oppositiepartijen van PvdA, GroenLinks en SP. Wel zijn er nog verschillen van mening over de vraag in hoe de regels precies angepast moeten worden.

ChristenUnie wil dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn bijstandsgerechtigden een boete op te leggen als ze niet volledig transparant zijn over hun inkomsten. Ook het plan van CDA en D66 is erop gericht om de Participatiewet zo te wijzigen dat gemeenten de ruimte krijgen voor maatwerk.

GroenLinks en SP willen eigenlijk een stap verder gaan en giften van familie en vrienden tot 1.200 euro of tot 1.500 euro per jaar toestaan, zonder dat dat gevolgen heeft voor de bijstandsuitkering. Maar beide partijen noemen de plannen van CDA en D66 tegenover de NOS wel een stap in de goede richting.