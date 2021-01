Ongekend winterweer in Spanje: hevige sneeuwval in Madrid

Spanje had vrijdag te maken met zwaar weer, waaronder uitzonderlijke sneeuwval. De storm Filomena veroorzaakte vrijdag verstoring voor het vliegverkeer, en ook op de wegen was er chaos. In sommige regio’s van het land moest het leger er zelfs aan te pas komen om de toegangswegen tot kleinere dorpen sneeuwvrij te maken, bericht persbureau Reuters. Het winterweer houdt waarschijnlijk ook in het weekend aan.

In het noorden van Spanje werd een recordtemperatuur van -35,6 graden Celsius gemeten, volgens het Meteorologisch Agentschap Aemet. De storm werd verwacht, met voorspellingen dat Filomena ook het zuiden van het land zou aandoen. Zo werd in Madrid donderdagavond al een waarschuwing afgekondigd vanwege de sneeuwval - volgens de krant El País mogelijk de zwaarste die de stad te verduren kreeg sinds de jaren tachtig.

In beeld: Madrid in de sneeuw

Foto Juan Medina/Reuters Foto Oscar de Pozo/AFP Foto Oscar del Pozo/AFP Foto Juan Medina/Reuters Foto Juan Medina/Reuters

Uit voorzorg waren grote parken gesloten, waaronder het beroemde Retiro naast het Prado-museum. De snelwegen M-30 en M-40 rond de stad waren afgesloten. Ook elders hebben lokale autoriteiten in de loop van vrijdag inwoners opgeroepen om voor niet-essentiële reizen de auto niet in te stappen, aldus Reuters. In regio’s nabij Madrid hadden sommige scholen ook sneeuwvrij gegeven.

Vrijdag werden vluchten naar de Spaanse hoofdstad uiteindelijk ernstig verstoord, en reizen vanaf de luchthaven Madrid-Barajas werden omgeleid. Het voetbalteam van Real Madrid, dat zaterdag een uitwedstrijd moet spelen tegen Osasuna, moest meer dan twee uur wachten in een vliegtuig dat in die tijd aan de grond bleef.

Het officiële Twitter-profiel van Real Madrid deelde beelden van een training „onder bijzondere omstandigheden: n de sneeuw”: