Op een feestje van mijn ouders sta ik zo’n twintig jaar geleden met Martinus ‘Tini’ Veltman te praten. Er zit een pianiste te spelen. Zij vraagt aan Veltman: „U heeft zo’n bekend gezicht. Zit u in de gemeenteraad?”

„Nee, ik heb de Nobelprijs gewonnen.”

„Oh, dan zal dat het zijn.”

