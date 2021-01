Neem een duik in de Noordzee

Ook voor wie niet van nieuwjaarsduiken houdt is het strand in januari een prima plek. Uitwaaien in een winterstorm, wandelen langs de sneeuwwitte branding en natuurlijk: schelpen zoeken. Want waar anders kom je als vorsende natuurliefhebber zo goed aan je trekken in dit jaargetijde? De paddenstoelen zijn verdwenen, de bloemen zijn nog nauwelijks boven de grond en veel vogels vertoeven elders in hun overwinteringsgebied. Maar de schelpen blijven.

Rykel de Bruyne: Veldgids Schelpen Noordzee en Waddengebied KNNV Uitgeverij, 304 blz. €32,95 ●●●●●

Eropuit dus, met de Veldgids Schelpen van weekdierdeskundige Rykel de Bruyne in de hand. In deze herziene, uitgebreide versie van zijn gids uit 2004 beschrijft hij ruim 320 soorten schelpen en weekdieren.

Niet dat je ze allemaal zomaar tussen het zand kunt ontdekken – zo is er een heel hoofdstuk met zeenaaktslakken, die zoals hun naam al verraadt geen huisje hebben dat op het strand kan aanspoelen. Maar wat een feest om al die kleurrijke slakken in de gids afgebeeld te zien: van het blauwtipje tot de slanke waaierslak. Zo besef je pas echt hoe divers en fraai het onderwaterleven van de (aan het oppervlak toch soms wat eentonig ogende) Noordzee is.

Minstens zo sierlijk (en net zo onzichtbaar) zijn de inktvissen: de grote pijlinktvis, de gewone achtarm, de rode dwerginktvis. En natuurlijk is er de zeekat of sepia – een soort die wél veelvuldig vertegenwoordigd is op de Nederlandse stranden, omdat de rugschilden vaak aanspoelen. Dankzij de foto’s in de Veldgids is goed te onderscheiden van welke sepiasoort het rugschild afkomstig is.

Andere bijzondere strandschatten zijn bijvoorbeeld de inwendige, spiraalvormige schelpen van de posthoreninktvis of de langwerpige ivoorkleurige schelpen van de zwakgeribde olifantstand, die vooral op Zeeuwse stranden met enige regelmaat worden aangetroffen.

En voor wie dat allemaal te buitenissig is zijn er tal van ‘gewonere’ schelpen, zoals de Amerikaanse zwaardschede. Leuk is dat veel soorten ook in levende toestand – dus met het schelpdier er nog in – worden afgebeeld. Zo biedt de Veldgids de meest verrassende nieuwjaarsduik die je je kunt wensen.