Kijkcijfers van 2020: Mark Rutte bezet de gehele top-10

Mark Rutte is het kijkcijferkanon van 2020. Het best bekeken tv-programma van vorig jaar is de toespraak van de premier op 14 december waarin hij de tweede lockdown aankondigde. Daarnaar keken 8,6 miljoen mensen, op vier zenders. Ook de rest van de kijkcijfertop-10 bestaat uit toespraken en persconferenties over de coronacrisis. Die trokken gemiddeld 7 miljoen kijkers. Normaal domineert voetbal de top-25, maar dat was er nauwelijks.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van kijkcijferonderzoeker SKO. Het kijkgedrag werd dit jaar flink beïnvloed door de coronacrisis, stelt de SKO. Daardoor is de gemiddelde kijktijd van de Nederlanders voor het eerst sinds jaren niet gedaald, maar toegenomen. Zij zaten vorig jaar dagelijks 3 uur en 26 minuten voor de televisie – een klein kwartier meer dan het jaar ervoor. Daarvan keken zij 2 uur en 40 minuten naar reguliere televisie (inclusief uitgesteld kijken) en 46 minuten naar streamingdiensten als Netflix.

Tijdens de coronacrisis keken de mensen veel meer naar nieuwsprogramma’s. De nieuwspiek lag in de eerste weken van de eerste lockdown (16-29 maart). Toen keken per avond 9,1 miljoen mensen naar het nieuws; 2,5 miljoen meer dan in 2019.

Avondkijkers

De publieke omroep was wederom marktleider. Diens aandeel in het totaal aantal avondkijkers steeg een half procent naar 37,7 procent (gemiddeld 1,8 miljoen kijkers per avond). Ook het aandeel van de RTL-zenders nam toe. De op één na grootste zendergroep steeg met anderhalf procent naar 27,9 (1,3 miljoen kijkers). Dit ging vooral ten koste van nummer drie: Talpa (SBS6) zakte van 20,5 naar 19,6 procent (931.000 kijkers). Ook de kleine zendergroepen Disney (FOX), Discovery, en Viacom (Comedy Central) hadden minder kijkers.

Kijkcijfers De Top-20 van 2020

1. Toespraak Rutte 14 dec (lockdown, op 4 zenders) 8,6 miljoen kijkers 2. De Wereld Draait Door 23 maart, 4,6 miljoen 3. Heel Holland Bakt 9 feb (finale) 5,1 miljoen 4. Wie is de Mol 11 jan (start) 4,8 miljoen 5. Nationaal aftelmoment 31 dec, 4 miljoen 6. Achtuurjournaal 23 maart (aanscherping coronamaatregelen) 4 miljoen 7. The Masked Singer 13 nov (finale, RTL4) 4 miljoen 8. Boer Zoekt Vrouw 10 mei (de reuïnie) 4 miljoen 9. M, 14 dec (nabeschouwing persconferentie) 3,6 miljoen 10. Dodenherdenking 3,5 miljoen 11. Youp van ‘t Hek Oudejaarsconference 3,5 miljoen 12. De Vooravond, 13 okt (nabeschouwing persconferentie) 3,1 miljoen 13. De Passion (aangepast programma) 2,9 miljoen 14. Nederland-Bosnië 15 nov (voetbal) 2,8 miljoen 15. Eénvandaag 23 maart (corona) 2,7 miljoen 16. Zondag met Lubach 18 okt (NPO3) 2,7 miljoen 17. All You need is Love 24 dec (RTL4) 2,6 miljoen 18. The Voice of Holland 20 nov (RTL4) 2,5 miljoen 19. Eurovisie Songfestival 16 mei (aangepast programma), 2,5 miljoen 20. Spoorloos 23 maart, 2,4 miljoen Deze lijst bevat alleen unieke titels. Daarom staat er maar één NOS Extra in (toespraak van Rutte). In werkelijkheid bestaat de gehele top-10 uit NOS Extra’s: persconferenties en toespraken over de coronacrisis. Alle programma’s zijn van NPO1, tenzij anders vermeld.