Japan moet van Zuid-Koreaanse rechter schadevergoeding uitkeren aan ‘troostmeisjes’

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft buurland Japan voor het eerst bevolen schadevergoeding uit te keren aan twaalf voormalige Koreaanse ‘troostmeisjes’, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen moesten werken in bordelen. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. De Japanse autoriteiten noemen de uitspraak „onaanvaardbaar” en eisen dat Seoul „passende maatregelen” neemt tegen de uitspraak.

De rechter in deze zaak noemde het inzetten van de ‘troostmeisjes’, een Japans eufemisme voor slachtoffers van seksueel misbruik, „een misdaad tegen de menselijkheid die systematisch, opzettelijk en op grote schaal werd gepleegd door Japan in strijd met internationale normen”. Het was volgens hem een „aanval” tegen Zuid-Koreaanse burgers tijdens de bezetting door Japan (1910-1945).

De Japanse regering houdt echter vol dat de kwestie al is opgelost op het moment dat de diplomatieke banden met Zuid-Korea twintig jaar na de bevrijding zijn genormaliseerd. Daarnaast wijst Japan op het feit dat de twee landen in 2015 overeenkwamen om het geschil „onomkeerbaar” te beëindigen. Volgens de rechtbank in Seoul hebben de twaalf nog levende slachtoffers los van elke overeenkomst echter alsnog recht op een schadevergoeding, van ruim zevenduizend euro per persoon.

Weinig slachtoffers in beeld

Het vonnis komt op het moment dat Zuid-Korea tracht de gespannen banden met Japan te herstellen, onder meer na het vertrek van de Japanse premier Shinzo Abe in september. Hij probeerde volgens veel Zuid-Koreanen de koloniale misstanden in zijn land onder het tapijt te schuiven. De afgelopen jaren is de relatie ook verslechterd door een uitspraak van het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof in 2018. Die beval diverse Japanse bedrijven schadevergoeding uit te keren aan enkele bejaarde Zuid-Koreanen voor hun dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog - tot woede van Japan. De ruzie leidde tot een handelsoorlog.

Het geschil over de ‘troostmeisjes’ leek overigens in 2015 opgelost. Toen bood Japan excuses aan voor de gebeurtenissen en beloofde een stichting te financieren voor slachtoffers van het seksueel misbruik. Zuid-Korea zegde op zijn beurt toe te stoppen met het publiekelijk beschamen van Japan over de kwestie op het wereldtoneel. Volgens de huidige Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in was die overeenkomst destijds echter niet legitiem omdat de slachtoffers daarin niets te zeggen hadden.

Volgens schattingen van historici werden tot 200.000 Koreaanse meisjes en vrouwen tijdens het koloniale tijdperk gedwongen tot seks met Japanse militairen in de frontlinie. Ongeveer 240 Zuid-Koreaanse vrouwen hebben zich gemeld als slachtoffer van seksuele slavernij, volgens persbureau AP. Slechts zestien, allemaal in de tachtig en negentig, zijn nog in leven. Van de twaalf vrouwen die schadevergoeding eisen, zijn zes overleden sinds de zaak in 2013 werd aangespannen.