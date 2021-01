Edinson Cavani, Uruguayaan en aanvaller bij Manchester United, reageerde via Instagram op een compliment van een fan met: „Gracias, negrito”. Iemand wees hem erop dat dit in Engeland aanstootgevend kon zijn, dus wiste hij snel zijn woorden, maar de Engelse Football Association had hem al in de smiezen. Cavani kreeg een schorsing opgelegd voor het doen van uitlatingen met betrekking tot ras, kleur of etnische afkomst.

Je zou denken dat ze in de koepels van het Europees voetbal inmiddels wel weten dat het woord negro niet overal de lading heeft die het in het Engels kreeg, maar dit nieuwe akkefietje bewijst het tegendeel. Dat negro in Zuid-Amerika eerder een koosnaam dan een scheldwoord is, wil maar niet tot de koepels doordringen.

Het argument dat Cavani in Engeland is en zich moet aanpassen, gaat in dit geval niet op, want hij uitte het woord communicerend in het Spaans. Negro is zeker in de verkleinvorm negrito een hoogst amicale vorm om je tot iemand te richten.

Tot 4 januari kon Cavani bezwaar aantekenen, maar uit respect voor de strijd tegen racisme, zei hij dat niet te doen. Hij incasseert de boete van 100.000 pond, de schorsing voor drie wedstrijden én de verplichte racismecursus.

Zuid-Amerika ontplofte en toog naar Twitter. Met #graciasnegrito worden bekende en geliefde Zuid-Amerikanen opgevoerd die de bijnaam ‘negro’ of ‘negra’ dragen. Onder hen figureren de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa, die als ‘La Negra Sosa’ bekendstaat en Obdulio Varela, de Uruguayaanse aanvoerder van het team dat in 1950 het WK van Brazilië won en ‘Negro Jefe’ wordt genoemd. Tango’s, een wiegliedje en composities waarin het woord negro liefdevol wordt gebruikt, passeren de Twitterrevue, afgewisseld met die foto waarop de Engelse prins William en hertogin Kate bij een bezoek aan Tuvalu op tronen worden ronddragen door nukkig kijkende zwarte mannen. Wie moet er nu op racismecursus, wordt steeds gevraagd.

Onder publicaties van de FA en de Premier League verschijnen in commentaren nu steeds uitingen als: „gracias negrito” en „jullie ook gelukkig nieuwjaar, negritos”. Een onderneemster kwam met een wijn die Gracias Negrito heet. De T-shirts bedrukt met #graciasnegrito zijn al verkrijgbaar.

Op een officiëler niveau heeft de Uruguayaanse spelersunie een verklaring gepubliceerd waarin ze stelt dat de Engelse FA met deze straf aantoont onwetend en neerbuigend over andere culturen dan de eigen te zijn. Ze bestraft niet alleen een speler, maar een hele cultuur en dát is pas racistisch handelen, schrijven de spelers die de FA vragen de sanctie te herroepen.

Ook de Uruguayaanse Academie voor Letteren kwam met een verklaring, waarin ze de Engelse bond naar het Spaanse woordenboek verwijst. Daarin staat dat het woord negro in Amerika en Andalusië als koosnaam wordt gebruikt onder gehuwden, geliefden en personen die oprecht om elkaar geven. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie CONMEBOL heeft ook haar steun voor Cavani uitgesproken. De FA probeert de hete aardappel naar Manchester United te schuiven door te zeggen dat ze Cavani mediatraining hadden moeten geven. Mijn vader zag dit vanuit Uruguay aan en zei: „Het is hun racisme, niet het onze.”

Carolina Trujillo is schrijfster.