Gebiedsverbod omstreden imam Jneid tweemaal ten onrechte verlengd

Het gebiedsverbod dat de omstreden imam Fawaz Jneid in 2017 kreeg opgelegd voor twee Haagse wijken, werd vorig jaar tweemaal ten onrechte verlengd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vorige week geoordeeld, zo bevestigt Jneids advocaat Tamara Buruma vrijdag. Volgens de rechter heeft de regering onvoldoende gemotiveerd dat Jneids aanwezigheid in de twee wijken, de Schilderswijk en Transvaal, nog steeds „een zodanige dreiging van de nationale veiligheid uitgaat” dat een gebiedsverbod nodig is.

Het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) legden Jneid in augustus 2017 een gebiedsverbod van zes maanden op, omdat hij intolerantie en radicalisering zou prediken in de twee ‘kwetsbare’ wijken. Ieder half jaar werd dit verbod verlengd, waarbij het ministerie en de NCTV nieuw bewijs moesten aanvoeren. Het gebiedsverbod als instrument om terrorisme te bestrijden was destijds nieuw. De minister hoefde om een verbod op te kunnen leggen geen terroristische activiteiten te bewijzen, maar iemand er enkel mee „in verband” te brengen en zo aan te tonen dat iemand een gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Jneid was de eerste prediker die de maatregel kreeg opgelegd.

De imam vocht het eerste gebiedsverbod en iedere verlenging erna afzonderlijk aan, zo laat advocaat Buruma weten, maar kreeg nooit eerder gelijk. Zo oordeelde de rechtbank van Den Haag eerder dat het gebiedsverbod terecht was, omdat Jneid inderdaad een gevaar voor de nationale veiligheid vormde. Het gebiedsverbod zelf ligt momenteel bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De tweede, derde en vierde verlengingen liggen bij de Raad van State.

Uitreizigers

Buruma noemt het „goed nieuws” dat de rechter in de huidige zaak heeft meegewogen dat het om een verlenging van een gebiedsverbod gaat dat al 3,5 jaar bestaat. „Deze maatregel is vreemd in de zin dat hij volgens de wet onbeperkt verlengd kan worden”, aldus Buruma. Dat gebeurde ook in deze zaak, zegt ze. „De rechter heeft nu duidelijk gemaakt: je kunt niet klakkeloos blijven verlengen. Je moet op dat moment steeds zwaardere onderbouwingen hebben, in plaats van steeds voortborduren op wat je eerder zei.”

De van oorsprong Syrische imam is al lang omstreden. Volgens minister Grapperhaus, die zijn gebiedsverbod enkele malen verlengde, geeft hij zijn publiek wel het idee dat geweld is toegestaan. Zo zou hij in zijn preken en op sociale media verklaren dat andersdenkende moslims afvalligen zijn, wenst hij islamcritici en homoseksuelen bestraffingen van Allah toe en zou hij ook het slaan van ‘ongehoorzame’ vrouwen goedpraten. In zijn preken roept hij niet op tot rechtstreeks geweld, waardoor justitie hem daarvoor niet kan vervolgen.

De preken zouden bovendien extra gevaarlijk zijn in Transvaal en de Schilderswijk, waar Jneid volgens het gebiedsverbod niet meer mocht komen. Relatief veel uitreizigers naar Irak en Syrië vertrokken vanuit die wijken. In Transvaal en de Schilderswijk luisterden veel jongeren naar zijn preken.

