Feyenoord-relschoppers die Rome vernielden veroordeeld tot celstraf

Zes Feyenoord-supporters zijn door de rechtbank in Rome veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vier jaar voor hun aandeel in de rellen in de Italiaanse hoofdstad in 2015. Er zijn straffen van vier jaar en van drie jaar en acht maanden opgelegd. Daarnaast moeten de zes relschoppers een vergoeding van 3.000 euro betalen voor de schade die ze hebben aangericht bij winkels en omwonenden. Dat meldden Italiaanse media donderdagavond.

De Feyenoord-supporters hebben zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen de politie. Bij de rellen in het historische stadscentrum raakten onder meer de Barcaccia-fontein en Spaanse trappen beschadigd.

Feyenoord speelde die avond voor de Europa League tegen AS Roma. De fans van de Rotterdamse club waren al voor de wedstrijd in groten getale in de stad te vinden. Een groep hield huis bij het historische stadscentrum en kwam daarbij in conflict met de politie bij de Spaanse trappen. Daarbij gooiden de Feyenoord-supporters naar verluidt met bierflessen naar de agenten. Ook vernielden ze de zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein, die vlak daarvoor voor duizenden euro’s was gerestaureerd.

Volgens de Romeinse monumentenzorg hebben de Feyenoord-supporters op de bewuste dag voor miljoenen euro’s aan schade aangericht in het centrum van de stad. Dat zorgde in Nederland en Italië voor veel maatschappelijke beroering. Premier Mark Rutte (VVD) sprak er zelfs over met toen de toenmalige Italiaanse premier Matteo Renzi. Rutte, zelf ook Feyenoord-fan, zei het wangedrag en de vernielingen verschrikkelijk te vinden en schaamde zich voor de acties van zijn landgenoten. Met steun van de Nederlandse regering en de gemeente Rotterdam werden meerdere inzamelingsacties opgetuigd om de fonteinen op te knappen.

