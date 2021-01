EO plaatst afgekapt interview met boze Akwasi

Omroep EO heeft vrijdagavond een item online gezet waarin te horen is dat de muzikant Akwasi een interview met het programma Dit is de Dag afkapt. Tijdens opnames op 28 december geeft hij aan niet verder te willen spreken over zijn speech op de Dam, afgelopen zomer. Als het gesprek toch op die toespraak tijdens het Black Lives Matter-protest blijft gaan, weigert hij na een paar vragen verder mee te werken.

„Op dat moment trekt Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapt hem dicht en neemt de laptop onder zijn arm mee. Hierdoor stopt de opname. Daarna pakt hij ook de laptop van Van der Steeg”, schrijft de EO in een begeleidend stuk.

In de discussie die kort daarvoor is ontstaan eist Akwasi dat de opname wordt gestopt. Voorafgaand aan het gesprek, waarin zou worden teruggeblikt op het jaar 2020, was volgens de EO met een vertegenwoordiger van Akwasi „mondeling als enige voorwaarde” vastgelegd dat het „niet ‘tergend lang’” zou gaan over de betreffende uitspraken. (De omroep gebruikt in de eigen verklaring de aanhalingstekens.)

Na de onderbreking en het wegnemen van de laptop, liet de muzikant zich ook niet overtuigen het interview toch nog af te maken. Hij gaf de laptops terug toen het gesprek van die apparaten gewist was. Dat de EO de opname vrijdagavond toch kon publiceren, komt omdat er een back-up was.

In de begeleidende verklaring legt de omroep uit waarom besloten is de opname te publiceren: „Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en ze vervolgens te dwingen materiaal te verwijderen, is voor ons dé kernreden” voor het publiceren van het gesprek, aldus de eindredacteur van het radioprogramma. Zo noemt de EO het plaatsen „de journalistieke weg”.

Akwasi zou in de afgelopen week contact gehad met de makers van Dit is de Dag om zijn excuses te maken. Een woordvoerder van de EO heeft vrijagavond laten weten geen aangifte te doen.