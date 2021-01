En zo bereikte het internet het Capitool

Het jarenlange ophitsen van president Trump bereikte woensdag een kookpunt toen agressieve relschoppers het Capitool, het hart van de Amerikaanse democratie, binnendrongen. Dit was de gevreesde en voorspelde uitkomst van systematisch inspelen op sentimenten van haat. Dat de escalatie velen verraste, werd versterkt door het uitblijven van voldoende politieagenten, zeker vergeleken met Black Lives Matter-demonstraties. Maar ook doordat een online, parallelle samenzweringswereld als harde realiteit het Capitool en onze huiskamers binnendrong. Woensdag brak de fictieve grens tussen scherm en straat definitief.

De geruchtenmachine van president Trump versmolt online met die van samenzweerders, en andersom. Het valt nauwelijks te ontrafelen of opportunistisch is gekozen voor het aanhalen van corona-ontkenners – zoals Thierry Baudet in Nederland ook doet – of dat mensen zelf ervan overtuigd raken dat het virus niks voorstelt, omdat de president zich tegen maatregelen verzet. In het telefoongesprek met de Secretary of State van Georgia, Brad Raffensperger, waarin Trump hem dreigde en smeekte om 11.780 stemmen te ‘vinden’, beriep de president zich expliciet op fraudegeruchten die online populair zijn. Als je die maar lang genoeg herhaalt, gaan mensen, inclusief presidenten, ze geloven en delen.

Zo claimden indringers woensdag dat Nancy Pelosi een ‘satan’ is en speelde de zogenoemde ‘sjamaan van QAnon’ met ontbloot bovenlijf op een trommel. Een absurdistisch schouwspel voor wie de aanhangers van de sektarische QAnon-samenzweringstheorie niet heeft gevolgd. Zij spelen een belangrijke rol in de Stop the Steal-campagne, bedoeld om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen. Vanwege hun populariteit en oproepen tot geweld heeft een aantal socialemediabedrijven deze groepen nu verwijderd. Maar de geest is uit de fles. Duidelijk is nu dat desinformatie en waanideeën op online fora, en oproepen tot geweld, leiden tot offline geweld. Vrijwilligers bij de verkiezingen zijn systematisch bedreigd en ook journalisten kunnen hun werk niet meer veilig doen door de aantijgingen tegen fake news media. Dat het online verdacht maken van het effect van het Covid-vaccin de mentale gezondheid in de echte wereld beïnvloedt, zal de komende maanden nog wel duidelijker worden. Woorden hebben impact.

Ook woensdag logen de teksten er niet om. Trump zelf wakkerde de acties van de relschoppers aan; met een serie tweets dirigeerde hij zijn aanhangers van het Witte Huis naar het Huis van Afgevaardigden. Bondgenoot en advocaat Rudy Giuliani pleitte voor trial by combat. Schoondochter Lara Trump herhaalde dat het gevecht pas net was begonnen en dat het land „weer van ons moet worden”. In aanloop naar de verkiezingen rekruteerde Donald Trump junior online een ‘leger voor Trump’, dat vicepresident Pence later maande om de rechtmatig verlopen verkiezingen ongedaan te maken.

De bestormers van het Capitool hoopten met baldadige teksten („wij deinzen niet terug”) ongetwijfeld op nog meer online fans. Facebook, Twitter en YouTube, de platforms waar veel rekrutering en mobilisatie plaatsvindt, kondigden te elfder ure restricties aan vanwege de bestorming. Het was niet veel meer dan een poging om, na een decennium lang de grootste haatmegafoon ter wereld te hebben gevormd, nog een symbolische daad te stellen.

Politieke leiders, ook buiten de VS, moeten meer doen om de online haatmachines te bedwingen, en voorkomen dat op leugens gebaseerde geruchten tot geweld tegen de democratie leiden. Wat op het internet staat, blijft daar niet.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.