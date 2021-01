Tbs met dwang geëist tegen statushouder om fatale steekpartij Oss

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tbs met dwangverpleging geëist tegen een Soedanese statushouder met verblijfsvergunning voor een fatale steekpartij begin vorig jaar in Oss. Daarbij kwam een achttienjarige man uit Heesch om het leven. Volgens het OM handelde de 25-jarige verdachte die dag in een psychose.

Het slachtoffer, Rik van de Rakt, werd in de vroege ochtend van 19 april gevonden naast zijn fiets in Oss. Hij bleek te zijn neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Diezelfde ochtend kwamen agenten af op een melding van een verward persoon op het station van Oss. Ze troffen een man aan met bloed op zijn fiets, kleding en schoenen. Op zijn bagagedrager werd een mes gevonden, met bloed wat later van het slachtoffer bleek te zijn. Getuigen verklaarden dat ze de verwarde man eerder hadden gezien bij de plek waar het slachtoffer werd aangetroffen.

Het OM stelt vrijdag vanaf het begin van de zaak rekening te hebben gehouden met een „ernstig verwarde verdachte”. Volgens de psychiater is hij „ernstig getraumatiseerd, met name door de oorlog in zijn geboorteland”. Ook zou hij lijden aan wanen, psychoses en hallucinaties. Het rapport van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) stelt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het steekincident. Daarnaast is „geen enkel motief gevonden voor het doden van Rik”. Dat hij een willekeurig slachtoffer is, maakt het volgens het OM „extra wrang”.

Vanwege zijn psychische gesteldheid is het volgens justitie belangrijk dat de verdachte verplicht wordt behandeld. Omdat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht, is geen celstraf maar tbs geëist. Volgens het OM kwam de eis voor de familie van het slachtoffer „niet als een verrassing”. De rechtbank in Den Bosch doet op 22 januari uitspraak in de zaak.