Een week Brexit-ervaring van Nederlandse ondernemers: ‘Het is behoorlijk verwarrend’

De Britse wateren heeft Cor Vonk (37) deze week gemeden. Hij is met het schip van zijn familie, de Klasina-J, in Nederlandse zee gebleven. „We lagen 50 kilometer boven Terschelling.” Normaal gesproken vaart Vonk vanuit standplaats Texel in de richting van de Engelse kustplaats Great Yarmouth. Al een jaar of zestig vissen de Vonken daar. „Dat is ons gebied.”

Ook visser Koos Boersen (32), mede-eigenaar van een ander Texels schip en een neef van Cor Vonk, is deze week dicht bij huis gebleven. „De Britten hebben duidelijk gemaakt dat ze ons daar helemaal niet willen. En nu zijn ze er zelf de baas.”

Europese vissers mógen de komende 5,5 jaar nog wel de Britse wateren in, dat is afgesproken in het handelsakkoord. Alleen mogen ze daar nu minder vis omhooghalen. Kottervissers Vonk en Boersen, die vooral van tong leven, mogen 13,5 procent minder vis vangen. Voor andere vissoorten gelden andere percentages. En over 5,5 jaar kan alles weer anders worden.

Waarom niet gewoon de Noordzee overgestoken deze week? Boersen: „We durfden het niet aan.” Ze wisten niet zeker of er nog wel dezelfde regels zouden gelden als in de EU, vertelt hij. Over waar je netten allemaal aan moeten voldoen, bijvoorbeeld.

En hij vreest de strenge Britse controles op zee. Dan komen ze urenlang aan boord om van alles te checken. Of je al je vis wel goed hebt afgewogen, of de mazen van je netten niet te smal zijn. „Ze waren al veel strenger dan de Nederlandse controles. Maar we verwachten wel wat pesterij.”

Ook Vonk heeft deze zorg. „Dat ze je helemaal kapot gaan controleren.” En hij heeft nog een extra probleem: hij heeft nog pulsnetten, waarmee je vissen vangt met behulp van lichte stroomstoten. Dat wordt verboden, maar binnen de EU mag hij nog een half jaar op deze manier vissen. Op Oudjaarsdag kwam hij erachter dat het Verenigd Koninkrijk pulsvissen per direct verbiedt. „Ik had niet zo’n beste Oud en Nieuw.”

Dat ze minder mogen vangen in de Britse zee, vinden ze op dit moment minder zorgelijk. Het schip van de familie heeft een groot eigen quotum, vertelt Vonk. Al is het wel zuur dat ze nu zomaar 13,5 procent verliezen – terwijl ze daar in het verleden wél voor betaald hebben.

Maar de onzekerheid over de toekomst is het lastigst. Voor hun eigen familie, en ook voor andere eilanders die van vis afhankelijk zijn. „Er leven elf gezinnen van ons bedrijf”, zegt Vonk.

Het schip van Koos Boersen en zijn vader vaart elke week uit met zes man aan boord. „We zijn met z’n zevenen – om de beurt blijven we een week thuis.”

Want ja, wat gebeurt er over 5,5 jaar? Voor hetzelfde geld sluit het VK de wateren dan wél voor Europese vissers. Eigenlijk wil Vonk een nieuw schip. Hij wil duurzamer varen, zuiniger. Maar een nieuw schip kost 6 à 7 miljoen euro. De markt is slecht, zegt hij, de Klasina-J levert nu „met geluk” 1 miljoen op. „En de banken beginnen er niet aan. Die zeggen ook: hoe gaat dat verder, met de Brexit?”

Niels Dekker

‘Even snel een paar rozenstelen bestellen zit er voor Britten niet meer in’ Niels Dekker van J. van Vliet BloemenexportFoto David van Dam

Een telefoontje om 1 uur ’s middags uit Engeland. Of een klant nog twintig stelen van die ene soort lichtroze rozen kan bijbestellen voor de zending die over een uurtje vertrekt. Het was tot 31 december geen probleem voor J. van Vliet Bloemenexport uit Naaldwijk. Rozen uit de koeling, factuurtje schrijven, de vrachtwagen in en nog geen dag later waren de bloemen in het Verenigd Koninkrijk. „Mensen konden altijd nog wel bijbestellen”, zegt commercieel coördinator Niels Dekker.

Die flexibiliteit is verdwenen. Naast de factuur moeten nu ook douanedocumenten worden opgemaakt. Extra gegevens invullen en dan hopelijk een stempel erop. Maar aangezien leveringen nu op papier langs de douane moeten, kan Van Vliet eruit worden gepikt voor controle. Een beambte controleert dan ter plekke de vrachtwagen. Staat een lading verse snijbloemen gerust drie tot vier uur stil. Toch vervelend als je op dat moment al op de boot had moeten staan in Hoek van Holland of Europoort.

De Brexit is volgens Dekker „behoorlijk verwarrend”. „Je bereidt je voor, maar dan loop je in de praktijk toch tegen dingen aan. Een factuur die er net weer anders uit moet zien. Een bepaald nummer dat niet klopt. En als de factuur onjuist is, gaat de slagboom bij de grens gewoon niet open.”

Het voordeel voor Van Vliet is dat ze ook eigen vestigingen in het Verenigd Koninkrijk hebben, cash & carries waar bloemisten kunnen kopen wat ze nodig hebben. Administratief en financieel voordeliger. „Je levert aan één bv. Je hebt maar één set importdocumenten nodig van 100 euro per stuk. Heb je tien losse klanten, dan heb je tien van dat soort sets nodig.”

Toch heeft de bloemenexporteur ook nog wel een aantal losse Britse klanten aan wie hij direct levert. En die blijken minder goed voorbereid. Dekker: „Ze hebben zich er maar weinig in verdiept. De tendens is ‘de nieuwe situatie is het probleem van de leverancier’. Ja, zeggen wij dan, het is jullie keuze om uit de EU te stappen, niet de onze.”

Voor Van Vliet rijden er dagelijks twintig vrachtwagens op en neer. Die zijn „tot de nok toe” gevuld met bloemen en planten. Ongeveer 22 tot 24 pallets met rozen, tulpen, gerbera’s en chrysanten gaan richting het VK.

Dekker denkt dat na deze „verwarrende periode” straks een tijd aanbreekt waarin iedereen wel gewend is aan de nieuwe situatie. „Alleen zullen ze er rekening mee moeten houden dat ze echt tijdig moeten bestellen.”

Wat dat betreft, is hij wel blij dat de echte Brexit in januari plaatsvindt. „Dan zakt de handel altijd wat in. De feestdagen zijn geweest, mensen geven even wat minder bloemen aan elkaar. Je moet er niet aan denken dat dit op 9 februari was gebeurd, net voor zoiets als Valentijnsdag. Dan hadden we er nog veel meer last van gehad.”

Door Jorg Leijten