Donder en bliksem in de keuken

Stadse temperamentjes hoor, in Nieuwe boeren. In deze realityreeks, waarvoor KRO-NCRV twaalf Nederlanders vier weken samenbracht in een oude boerderij, moet al het melken, malen en maaien nog met de hand gebeuren. Twee ‘echte boeren’ komen dagelijks langs om op bitse toon de bijnaboeren extra taken te geven.

De tweede aflevering, donderdag, begon dadelijk met een harde botsing tussen twee deelnemers aan de kop van de boerentafel. Wat begon met een onschuldige mededeling van Jethro (kok van beroep) dat hij het avondeten zou maken, escaleerde tot een twist over bazigheid en de vraag van Claire (ook kok van beroep) hoe hij het in zijn hoofd haalde om uiensoep te maken als er nog gewone soep was. Ze moesten zelfvoorzienend en zuinig zijn.

Het bleek de eerste stap in een reeks brisante bekvechterijen tussen Jethro en Claire („we moeten nog even uitmaken wie de alfa is”). Alle onmin vloeide samen in een monumentale mayonaisetwist. Claire scheidde de eieren, een klusje dat ze had ingeleid met een roestig kartelmes uit de passief-agressieve keukenla: „Als je me het tenminste toevertrouwt.” Dat was geen probleem, maar donkere wolken pakten zich samen boven het culinaire samenzijn toen bleek dat Claire niet één maar twee eieren had gebruikt, hoewel die door een andere deelnemer met doodsverachting (ander verhaal, codewoorden: „Eronder? Gatverdamme!”) waren geraapt.

Donder en bliksem vlogen door de keuken toen Claire de olie in de kom schonk terwijl Jethro met de garde een diepe drift tot uiting bracht. Eerst goot Claire te weinig olie op de dooiers. „Dóórschenken”, sommeerde Jethro. „Met je duim erop!” Dat echter, weigerde Claire, waarna Jethro met zijn vrije hand aan de duim van Claire begon te frunniken. „Ik wéét wel hoe je je duim erop moet doen”, riep Claire. „Maar dat lijkt me hier geen goed idee!”

Uiteindelijk stonden de koks schreeuwend tegenover elkaar op het boerenerf. Hoe kon Claire een heel ei verspillen? Hoe haalde Jethro het in zijn hoofd om zo veel olie in de

mayonaise te willen? Claire verdedigde de extra dooier als een leeuwin: „Heb je geproefd? Hij is heerlijk romig!” De kijker wist allang dat het tussen deze twee nooit meer romig zou worden – dit schiftingsproces was onomkeerbaar.

Misschien moet ik nog even uitleggen wat voor programma Nieuwe boeren is, of eigenlijk: welke programma’s in dit op het oog enigszins stukvergaderde concept samenkomen. Het bevat de plattelandseducatie van Onze boerderij, het zoete slootjebaden in ondergoed van Boer zoekt vrouw, het achterbakse geroddel van Expeditie Robinson, de vage functies (‘de hereboer’) van Wie is de Mol, de onderhuidse spanningen van Hollands Hoop en de hoe-krijg-ik-de-koe in-de-wei-oh-jee-ik-houd-haar-niet-straks-neemt-ze-de-cameraploeg-op-de-horens-slapstick van America’s funniest home videos.

Dit alles eindigde (ik sla het timmeren van de mestvaalt, het matras plus visnet in de hooiberg en het melken van een koe met kleine tepels nu even over) met een variant op De slimste mens. In een kwisje moest de sociale Dennis proberen de gehate Jethro te verslaan, maar dat liep stuk op Dennis’ gebrekkige kennis van koeienmagen en zijn onvermogen sla van spitskool te onderscheiden.

De andere tien kandidaten (uiteindelijk blijven er vier over) keken met afgrijzen toe, maar Jethro mocht blijven en beende in triomf de schuur uit. Als dit een echt boerenbedrijf in de negentiende eeuw was geweest, dan was er iemand bij het krieken van de dag in kleine stukjes aan de blijmoedig knorrende varkens gevoerd. Gelukkig is het maar een televisiespelletje.