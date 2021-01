Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De Britse premier Boris Johnson stroopt zijn mouwen op tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Londen. De coronabesmettingen nemen de afgelopen weken in rap tempo toe in het Verenigd Koninkrijk. Vooral de Britse hoofdstad wordt hard geraakt. Teneinde de uitbraak van het coronavirus in te dammen, is momenteel vrijwel het hele Verenigd Koninkrijk in lockdown.

Foto Stefan Rousseau / Pool Photo via AP