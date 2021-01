De Britten op drift

In alle hectiek van verkiezingen, campagnes, pandemieën en overige crises is het heilzaam om te gaan vliegvissen. Het liefst in het onherbergzame en ongerepte Engelse Noorden.

Dat is wat de minister van Buitenlandse Zaken Edward Grey, baronet van Fallodon, het liefste deed op zijn landgoed in Northumberland. Grey was een liberale politicus die naam maakte met de zinsnede aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in augustus 1914: „Nu gaan de lichten uit in Europa, en wij zullen ze tijdens ons leven niet meer aan zien gaan.”

Hij was ook een liberale politicus die zich inzette voor een sterke marine, die internationale betrekkingen zag als een anarchistisch speelveld en voor wie Europa een continent was om bilaterale allianties mee te smeden. Grey was een liberale imperialist, die niet twijfelde aan de unieke rol van het Verenigd Koninkrijk als wereldleider. En hij was een politicus die de wereld bezag vanuit zijn torentje op Fallodon, hoog in het Noorden, aan de rand van het door de Romeinen gekoloniseerde Engeland, waar de open zeeën dichterbij waren dan de kust van Europa.

Onlangs verscheen er een lijvige biografie over deze Edward Grey, van de hand van diplomatiek historicus Thomas Otte. Otte heeft reeds naam gemaakt met een serie boeken en publicaties over de Britse buitenlandse politiek, en deze biografie, Statesman of Europe (2020), kan wel als de voorlopige kroon op zijn werk worden beschouwd. Het kan ook als een perfect Brexit-boek worden gelezen.

In onze beleving is de Brexit een (blauw) monster dat door extravagante en populistische Tories à la Johnson wordt bediend, en in werkelijkheid door Nigel Farage en de zijnen wordt bezeten. Maar wie Ottes boek leest, of beter gezegd, meditatief de dichtbeschreven en geannoteerde 700 pagina’s in bedaarde gang verwerkt, weet wel beter.

Wereldomspannend imperium

De Brexit is geen monster. Niet de Brexit, maar de jaren 1973-2020 zijn de aberratie. Zoals de historicus Keith Neilson stelde in een gezaghebbend artikel: ‘Greatly exaggerated. The myth of British decline before 1914’. Aan Neilsons nagedachtenis heeft Otte een invloedrijke bundel artikelen over Brits buitenlands beleid opgedragen (British World Policy and the Projection of Global Power, c. 1830-1960, 2019). De boodschap: Groot-Brittannië was een wereldmacht dankzij zijn marine, zijn liberale visie voor de internationale betrekkingen en zijn wereldomspannende imperium van vazalstaten, koloniën, mandaatgebieden en overige Gemenebestlanden tot in de twintigste eeuw. En Groot-Brittannië had een missie voor de wereld die ze in diverse constellaties en allianties wilde uitvoeren – ook met Europese landen – maar altijd soeverein en autonoom en nooit aan de keten van het continent.

Noch Otte, noch Neilson, noch Ottes lievelingspoliticus Grey is te brandmerken als populistische Tory of conservatieve EU-scepticus. Het is daarom goed te onderstrepen dat de Brexit óók een product van liberaal, vooruitstrevend Brits beleid is. Maar dan wel een vorm van liberaal beleid (inclusief Grey’s vroege activisme voor vrouwenkiesrecht en natuurbescherming) dat in ethisch-imperialistisch gewaad tot ons komt. Wie de Brexit alleen maar ziet als een wangedrocht van xenofobie en chauvinisme, miskent de diepe onderstroom van ethisch-imperialisme die door de Britse geschiedenis loopt.

Collectieve veiligheid

Grey was voorstander van de Volkenbond, hij was degene die tot ver in 1914 nog trachtte met de Russen en de Fransen de Duitsers tot de orde te roepen. Hij was pleitbezorger van collectieve veiligheid en wederzijdse wapenbeheersingsafspraken (tot bijna pacifistische neigingen aan toe). Hij was zo’n grote supporter van Europese samenwerking dat hij daarvoor door parlement en premier dikwijls op de vingers werd getikt. Maar Grey’s vorm van Europese samenwerking was die van het Europees Concert, en vooral gericht op veiligheid en defensie. Niet die van economische integratie of EU.

De tragiek van Grey was, en dat legt Otte prachtig uit, dat zijn hooggestemde ethische verwachtingen, zijn liberale missie en elan in de modderige wateren van kapitalistische en militaire machtspolitiek werden vermalen door conservatieve jingoïsten en kortzichtige roofkapitalisten. Grey was de belichaming van de klassieke, diplomatieke traditie van zorgvuldige argumenten, rationele overwegingen, het zoeken naar een balans tussen eigenbelang en collectieve veiligheid in de internationale betrekkingen, van noblesse oblige. Hij probeerde een ideaal in leven te houden dat ook in het Victoriaanse en Edwardiaanse tijdperk al een schim was van iets dat nooit echt had bestaan: onbaatzuchtig imperialisme, gegrondvest op klassieke liberale idealen.

Grey slaagde er nog in, als informeel adviseur van Austen Chamberlain, het Verdrag van Locarno voor elkaar te krijgen, dat in 1925 kortstondig vrede en stabiele betrekkingen tussen onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk leek te beloven. Ook legde hij de grondvesten voor de doorontwikkeling van de Volkenbond naar de VN na 1945.

Grey stierf in 1933. Maar de traditie van liberalism & liberty waar hij in stond, is niet helemaal verdwenen, zoals blijkt uit de opstelling van Labour-leider Keith Starmer of Tory-grootheid Tobias Ellwood. Wanneer Europa vanaf deze maand haar relaties met Groot-Brittannië herziet, doet ze er goed aan die better angels of their nature aan te spreken. De blauwe monsters laten we liever thuis.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.