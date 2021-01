Brein achter aanslagen in Mumbai veroordeeld tot vijf jaar celstraf

Een van de leiders van de aanslagen in de Indiase stad Mumbai in 2008 is vrijdag door een rechtbank in Pakistan veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Zaki ur Rehman Lakhvi is schuldig bevonden aan het financieren van terrorisme. De Pakistaanse autoriteiten hebben bijzonder snel gehandeld: Lakhvi zat nog geen week in detentie, melden persbureaus AP en Reuters.

Volgens de rechtbank in Lahore, de hoofdstad van de oostelijke provincie Punjab, runde Lakhvi een apotheek die diende als dekmantel voor het financieren van terroristische activiteiten. De rechters noemden daarbij geen specifieke doelwitten. Naast zijn celstraf moet Lakhvi een boete van 100.000 Pakistaanse roepies betalen (509 euro).

India strijdt al jarenlang voor de berechting van Lakhvi voor de reeks aanslagen en gijzelingen in Mumbai. Daarbij bestookten militanten gedurende vier achtereenvolgende dagen onder meer hotels, taxi’s en treinstations met explosieven en autobommen. Meer dan 160 mensen kwamen om het leven. Lakhvi werd datzelfde jaar in Pakistan aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar later weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs - tot woede van de Indiase autoriteiten.

Een andere sleutelfiguur binnen de terreurgroep is eerder al veroordeeld. De Pakistaanse moslimfundamentalist Hafiz Saeed zou het brein zijn achter de aanslagen in Mumbai en werd vorig jaar februari schuldig bevonden aan het financieren van terrorisme. Pakistan en India hebben een geschiedenis van bittere betrekkingen. Sinds de onafhankelijkheid in 1947 hebben de landen drie oorlogen gevoerd, waarvan twee over de betwiste regio Kasjmir, die door beide wordt opgeëist.