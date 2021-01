Banken sluiten alle 500 sealbagautomaten vanwege nieuwe plofkraken

Banken en het bedrijf Geldmaat hebben op advies van de politie alle vijfhonderd sealbagautomaten in Nederland gesloten. Sealbagautomaten zijn bedoeld voor ondernemers, die daar te allen tijde cash kunnen storten. Eerder deze week werd in Enkhuizen bij zo’n apparaat, dat in de muur bevestigd is, op een nieuwe manier een plofkraak uitgevoerd. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag.

Bij de nieuwe manier van inbreken was in Enkhuizen een niet-ontplofte explosief achtergebleven in het apparaat, zegt de NVB. Dat is gevaarlijk voor mensen die langs de automaat lopen of hem willen gebruiken en voor medewerkers van de banken. Om die reden worden alle sealbagautomaten per direct gesloten.

Hoe de nieuwe manier verschilt van de ‘ouderwetse’ plofkraken, wil de NVB niet zeggen. „We willen criminelen niet op ideeën brengen”, zegt een woordvoerder tegen NRC. Bij de plofkraak in Enkhuizen werd „grote ravage” aangericht rondom machine, maar is niets buitgemaakt.

„Banken en Geldmaat betreuren de noodzaak voor de invoering van deze maatregel en begrijpen dat dit voor ondernemers veel ongemak met zich meebrengt”, schrijft de NVB. Ondernemers kunnen nog wel terecht bij een van de omstreeks duizend geldstortautomaten in Nederland. Dat soort automaten staat meestal binnen. Gewerkt wordt aan vervangende mogelijkheden voor 24-uurs mogelijkheden voor geld storten, zo belooft de NVB.