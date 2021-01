Alleen rijke buitenlandse studenten kunnen nog in het Verenigd Koninkrijk studeren

Maanden voordat de Britten zichzelf in juni 2016 met een nipte meerderheid uit de EU stemden, zag Tibbe van den Nieuwenhuijzen de bui al hangen: een Brexit zou jongeren hard gaan raken. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland. „Voor de 20.000 Nederlandse studenten die jaarlijks naar het buitenland gaan, is het Verenigd Koninkrijk de populairste bestemming. Na een Brexit wordt een studie in Manchester, een stage in Liverpool of een traineeship in Londen een stuk moeilijker”, schreef hij als toenmalig jongerenvertegenwoordiger bij de EU in een opiniestuk.

„Alles waar ik voor vreesde, is werkelijkheid geworden”, zegt Van den Nieuwenhuijzen vijf jaar later. „De Brexit heeft niet alleen een negatief effect op individuele kansen van jongeren, maar ook op de collectieve verbinding.”

Erasmus+ Het Europese Erasmusprogramma voor uitwisseling van studenten is een uitgebreid subsidieprogramma voor jonge EU-burgers. Naast studiebeurzen gaat er ook geld naar projecten voor scholen, scoutinggroepen, jeugd- en jongerenwerkers, sportactiviteiten, vrijwilligerswerk of buitenschoolse projecten. De Europese Commissie heeft het budget voor Erasmus+ flink verhoogd, naar circa 26 miljard voor 2021 tot en met 2027. Tussen 2014 en 2020 was het budget 14,7 miljard. Een van de projecten die door het Britse vertrek getroffen wordt, is Untold. Deze organisatie probeert vooral Afro-Nederlandse jongeren via dans bewust te maken van hun identiteit, geschiedenis en cultuur. „Juist de uitwisselingen die we met jongeren uit Birmingham en Londen hadden, waren heel belangrijk”, zegt directeur en artistiek leider Otmar Watson. „Daar is een gemeenschap met andere Afrikaanse en Caribische achtergronden dan bij ons, bijvoorbeeld de Jamaicaanse. Dat verbreedt hun horizon. Veel van onze jongeren zouden anders nooit in het Verenigd Koninkrijk komen.”

Door het Britse vertrek wordt een studie aan een Britse instelling veel duurder voor jongeren uit de EU. Op kerstavond, na een last minute handelsakkoord tussen Brussel en Londen, werd ook duidelijk dat de Britten vanaf dit jaar definitief niet meer deelnemen aan Erasmus+. Dit subsidieprogramma van de EU is bedoeld om Europese jongeren met elkaar te verbinden op het vlak van onderwijs, cultuur en sport. Het bekendste onderdeel: uitwisseling van studenten tussen Europese onderwijsinstellingen.

De huidige Britse regering vindt Erasmus te duur en gaat in de loop van dit jaar een eigen programma optuigen, vernoemd naar Alan Turing. Deze wiskundige en informaticus wist tijdens de Tweede Wereldoorlog het Duitse coderingssysteem Enigma te kraken. Turing werd na de oorlog vervolgd om zijn homoseksualiteit, in 2013 heeft de koningin hem postuum gratie verleend. Het nieuwe Turing-programma moet Britse studenten in staat stellen niet alleen in Europa, maar wereldwijd te studeren met een beurs. Het moet bijdragen aan het ‘Global Britain’ waar premier Boris Johnson zich graag op laat voorstaan. Maar voor EU-jongeren die naar het VK willen, biedt dit programma geen oplossing.

Oxford en Cambridge

De relaties en netwerken die zijn gesmeed sinds het Erasmusprogramma in 1987 begon, worden volgens kenners nu met het badwater weggegooid. „Je gooit veel meer weg dan je denkt,” zegt Van den Nieuwenhuijzen, „het programma is al zo lang een hoeksteen voor de uitwisselingen tussen landen. Dat kun je niet zomaar vervangen.” Voormalig topdiplomaat en lid van het Hogerhuis Peter Ricketts noemde de beslissing van het VK op Twitter „kortzichtig”. Volgens hem worden kinderen van laagopgeleide ouders er de dupe van. „Ik ben er sceptisch over dat een programma dat vanaf nul moet worden opgebouwd, onvoldoende gefinancierd wordt en nog geen netwerk heeft, ook maar in de buurt komt van wat Erasmus voor zo veel jonge mensen heeft betekend”, schreef hij.

Tibbe van den Nieuwenhuijzen had ook graag in het VK zijn master gedaan, maar zag daar al eerder van af. Hij koos voor Berlijn, wegens de onzekerheid of hij na de studie wel in het VK zou mogen blijven. Die onzekerheid is er nu voor iedereen die in de nabije toekomst een studie en een mogelijke carrière voor zich ziet in het VK. Daarnaast gaan studenten uit de EU, die voorheen gemiddeld 10.000 euro collegegeld voor een bachelorjaar moesten neertellen, ineens twee tot drie keer zoveel betalen.

„Britse universiteiten mogen nu vragen wat ze willen aan Europese studenten”, zegt Dahran Coban, voorzitter van de landelijke studentenorganisatie ISO. Dit betekent ook dat toegang tot prestigieuze instituten als Oxford en Cambridge vooral een privilege wordt voor kinderen van vermogende ouders. „Natuurlijk kun je naar andere Europese universiteiten, maar de Britse behoren vaak tot de top.”

„Ik moet kijken of ik meer kan lenen. Maar ik heb wel het geluk dat mijn ouders nog wat spaargeld hebben liggen, dus ik kan het serieus overwegen.” Maarten Jonker, derdejaars geschiedenis in Oxford

Voor de kortere uitwisselingen naar het VK die via Erasmus+ liepen, probeert het ISO nu oplossingen te bevorderen. Zo hoopt Coban dat een ‘aanmoedigende’ motie van D66, PvdA en GroenLinks binnenkort wordt aangenomen in de Tweede Kamer, waarin een leidende rol van de overheid wordt gevraagd bij het realiseren van alternatieven, bilateraal of in EU-verband. Coban: „Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de universiteit Leiden die mogelijkheid tot uitwisseling met Oxford biedt.”

Wikken en wegen

Volgens de meest recente cijfers, uit 2018, gingen jaarlijks circa 2.400 Nederlandse studenten op uitwisseling naar het VK via Erasmus+. Zij studeerden daar maximaal een jaar. Door corona is het aantal uitwisselingen afgelopen najaar wel met bijna 80 procent teruggevallen, blijkt uit een peiling van het programma zelf.

De groep Nederlandse studenten die jaarlijks aan een volledige studie begint in het VK, is echter nog veel groter. Dat waren er in 2018 zo’n 3.600. Die zien zich vanaf komend collegejaar voor nog veel grotere financiële uitdagingen gesteld.

„Met de tarieven die nu gaan gelden voor studenten van buiten het VK, had ik deze studie nooit kunnen doen”, zegt Rieuwert Lekkerkerker (20). Hij doet een bachelor filosofie, politiek en economie aan de London School of Economics (LSE). Omdat hij reeds aan de LSE studeert, blijft voor hem tot afronding van de bachelor het oude collegegeld gelden: omgerekend ruim 10.000 euro per jaar. Dat financiert hij met een Nederlandse studielening. „Maar die dekt maar net het huidige collegegeld. De 20.000 euro die het volgend studiejaar voor nieuwkomers kost, had ik daarmee niet kunnen betalen.”

De mogelijkheid om „met zoveel internationale topstudenten te kunnen studeren”, wordt moeilijker bereikbaar voor mensen uit de lagere- en middeninkomensgroepen, zoals Rieuwert. „Ik denk dat je hier op de LSE minder Nederlanders zult zien. Ik hoorde van een Roemeense studiegenoot dat zijn broertje net te laat kon beginnen. Die is dus afgehaakt.”

„Ik denk dat je hier op de LSE minder Nederlanders zult zien.” Rieuwert Lekkerkerker, student aan de London School of Economics

Maarten Jonker (21), derdejaars geschiedenis in Oxford, is aan het wikken en wegen of hij het vervolg van zijn studie nog wel in het VK zal doen. Het collegegeld voor de master Imperial and global history die hij wil volgen, is na de Brexit met 227 procent gestegen tot 27.460 Britse pond, het tarief dat al voor studenten van buiten de EU gold. „En Oxford is ook al geen goedkope plek om te huren. Ik moet kijken of ik meer kan lenen. Maar ik heb wel het geluk dat mijn ouders nog wat spaargeld hebben liggen, dus ik kan het serieus overwegen. Heel veel gemotiveerde studenten die ik hier tegenkom, komen uit middenklassegezinnen. Het is echt heel jammer als die straks de mogelijkheid niet meer hebben.”

Er is maar een oplossing om de route richting Britse universiteiten voor deze groep open te houden, zeggen zowel de studenten die er nu studeren als voorzitter Dahran Coban van het ISO: het maximumplafond voor een studielening moet voor deze gevallen omhoog. „Maar er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat dit gaat gebeuren”, zegt Coban. Rieuwert Lekkerkerker roept de politiek op om het wél te doen. „Het zou zonde zijn als dit niet meer bereikbaar is voor iedereen. Het is sowieso een dure grap, dat besef ik, zeker als je straks nóg meer moet lenen. Maar er staat tegenover dat je een ervaring meekrijgt die zich vaak terugbetaalt.”

