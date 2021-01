Acht maanden cel en tbs voor gedetineerde die bewaker aanviel

Een gedetineerde die eerder dit jaar in de gevangenis van Alphen aan den Rijn een cipier aanviel met een zelfgemaakt wapen en gijzelde, is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot acht maanden celstraf en tbs met dwangverpleging. Die straf is veel lager dan de eis van zes jaar en tbs met dwangverpleging, omdat de rechtbank niet vindt dat er sprake is van voorbedachten rade en de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

De 43-jarige man, eerder veroordeeld voor huiselijk geweld en een overval, wachtte op 15 april 2020 zijn slachtoffer in zijn cel op met een zelfgemaakte clownsneus op. Toen de cipier verscheen, sloeg de gevangene een riem om zijn nek en sleurde hem de gang op. De gedetineerde riep daarbij dat hij de gevangenbewaarder dood zou maken. De cipier werd meermaals gestoken en raakte daarbij zwaargewond. Uiteindelijk wisten zijn collega’s en andere gedetineerden hem te redden.

De man was voorafgaand aan het incident al in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. Deskundigen hebben meerdere psychische problemen bij hem vastgesteld, waaronder een verslaving aan alcohol en drugs en zwakbegaafdheid.