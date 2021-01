2020 was het warmste jaar ooit gemeten in Europa

Afgelopen jaar was het warmste jaar dat ooit is gemeten op het Europese continent. Dat meldt de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie vrijdag. Het was gemiddeld 0,4 graden warmer dan in 2019, wat daarvoor het warmste jaar ooit gemeten was.

Wereldwijd was het in 2020 gemiddeld net zo warm als in 2016. Het afgelopen decennium was het gemiddeld 0,2 graden warmer dan in de periode van 2001 tot 2010. Dat decennium was weer 0,25 graden warmer dan de tien jaar daarvoor.

De opwarming wordt veroorzaakt door de toenemende hoeveelheid Co 2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Copernicus stelt vast dat de hoeveelheid Co 2 afgelopen jaar nog steeds toenam, zij het met iets minder dan in 2019. In mei werd het hoogste Co 2 -gehalte ooit gemeten.

Klimaatakkoord van Parijs

Van 2011 tot 2020 was het gemiddeld 1,25 graden warmer dan in de periode van 1850 tot 1900. Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, hebben landen in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken de opwarming onder de 2 graden te houden. „De sleutel is dat we minder gaan uitstoten”, zei Copernicus-onderzoeker Freja Vamborg tegen persbureau Reuters over de klimaatdoelen.

„De buitengewone klimaatgebeurtenissen van 2020 en de gegevens van de Copernicus Climate Change Service laten ons zien dat we geen tijd te verliezen hebben”, zei directeur Ruimtevaart bij de Europese Commissie Matthias Petschke bij de bekendmaking van de cijfers. Copernicus doet zijn observaties middels satellieten en is onderdeel van het ruimteprogramma van de EU.

