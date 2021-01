18 jaar cel en tbs voor Syriër om twee moorden in Maastricht

Een 40-jarige Syriër is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op twee mensen in Maastricht en het verwonden van twee anderen. Dat meldt het gerechtshof in Den Bosch. De straf is lager dan de 24 jaar celstraf die de man eerder door de rechtbank in Limburg opgelegd kreeg. De man moet ook voor 190.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.

Osama I. werd geboren in Raqqa en woonde daar tot zijn vlucht naar Nederland in 2014. Op 14 december 2017 doodde hij in Maastricht eerst een Egyptische vriend en even later stak hij een Syrische vrouw dood. Haar dochter stak hij in haar gezicht. Zij werd gered door een toegesnelde buurman die I. met een moersleutel op zijn hoofd sloeg. Ook de buurman werd door I. in zijn hoofd gestoken. De man vluchtte vervolgens met het bebloede mes nog in zijn handen naar een Turkse moskee, waar hij later die avond werd gearresteerd.

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en door het hof sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Toen hij zijn daden pleegde zou hij psychische problemen gehad hebben, die in combinatie met drugsgebruik tot een psychose hadden geleid. De Syriër had al een strafblad, in januari 2017 stak hij een Libiër in zijn been. De verdachte was vrijdag niet bij de uitspraak in de rechtbank aanwezig.

De advocaat van de slachtoffers laat aan persbureau ANP weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak en hoopt dat het Openbaar Ministerie de zaak voorlegt aan de Hoge Raad.

