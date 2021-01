Popdebutant Froukje: ‘Het klimaat is groter dan ik, maar niet groter dan wij’

Het jaar 2020 was nog maar net begonnen toen zangeres Froukje het nummer ‘Groter Dan Ik’ schreef – een dansbare, fris-realistische kijk op klimaatproblematiek. „Happy new year”, zong ze. „De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in, de time time ticking, … de tijd, tijd tikt maar door. En je sluit je ogen ervoor.”

Onrust voelde ze. De bosbranden die woedden in Australië. De menselijke invloed op klimaatverandering. Voor haar studie Songwriting aan de popafdeling van Codarts Rotterdam – ze was toen tweedejaars – gaf ze een andere draai aan de luchtige opdracht om een nieuwjaarsliedje te schrijven. Want in een corny gelukkige nieuwjaarswens zag ze niets. „Niet om belerend te zijn of de held te spelen”, zegt Froukje. „Maar het leek me échter om het over het klimaatprobleem te hebben. Als modern protestlied. Het klimaat is groter dan ik, maar niet groter dan wij.”

Ze had er een virale hit mee te pakken (1,5 miljoen streams). ‘Groter Dan Ik’ ving het jaar als tijdloos crisislied. Froukje bezong de zorgen van haar generatie, aldus tv-programma’s De Wereld Draait Door en M. Het nummer werd megahit bij 3FM, ze trad op in Carré bij Wende’s Kaleidoscoop. Bij de Song van het Jaar-verkiezing van 3voor12 werd Froukje zesde.

Het was nogal een jaar, blikt de 19-jarige Froukje Veenstra uit Nieuwkoop, op kamers in Rotterdam, terug. „Er was tot mijn frustratie geen concert te geven, maar er gebeurden allemaal dingen waarvan ik altijd dacht: dit wil ik ooit wel. Veel tv en radio, positieve berichtjes uit de muziekindustrie, het explosieve áán zijn op sociale media. Ik ben niet snel overdonderd, maar wat een achtbaan.”

Ik hoef niet per se in al mijn liedjes de barricaden op.

Oprecht

Een contract bij het platenlabel TopNotch resulteert nu tot de EP Licht en Donker, een bundel van zes Nederlandstalige electropopliedjes. Daarbij zit ook de lichtgekwelde danstrack ‘Ik Wil Dansen’, die in mei precies aansloot op de tijdgeest. Te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid, om ‘even’ alle ellende weg te dansen, was tenslotte ieders verlangen.

En daarmee had ze zowaar weer een relevante lockdowntune te pakken, grinnikt Froukje – al lag de basis van dat liedje er al een tijdje. De druk om opnieuw met iets „zinnigs” te komen was hoog, dus ze was blij met de reacties. Maar het is niet zo dat ze nu alleen nog liedjes wil maken met een boodschap of maatschappelijke insteek. „Ik hoef niet per se in al mijn liedjes de barricaden op. Het moet geen truc zijn: wat is er nu weer in het nieuws, wat kan ik nu oppakken? Wat ik zing, moet oprecht zijn. Ik wil schrijven over wat me bezighoudt.”

In de titelsong ‘Licht en Donker’ beschrijft ze fraai de afbrokkeling van een relatie. „Gelukkig worden is zoeken naar een balans tussen licht en donker. Maar ik zoek in mijn teksten nog naar een balans tussen wel persoonlijk zijn, maar niet alles van m’n privéleven delen. En hoe ik respectvol kan blijven naar de mensen om wie het gaat.”

Dat ze haar biseksualiteit op 3FM in een persoonlijke vertaalde Macklemore-cover van ‘Same Love’ bezong, was een open, transparant moment, lacht ze. Ze kreeg er veel reacties op. Het mag naïef klinken, zegt ze, maar dat had ze zich niet gerealiseerd. „Ik vond het zelf niet zo’n big deal, die cover kwam nogal snel tot stand. Maar veel kinderen piekeren hier over. Terwijl je je over seksualiteit niet hoeft te schamen. Ik ben er eigenlijk vooral trots op.”

Intuïtief

Ze is heel tekstgericht. Als kind al had ze een vroeg verlangen de werkelijkheid in iets poëtisch te vangen, vertelt ze. Om woorden een eigen betekenis te geven. Ze komt uit een muzikaal gezin, zelf zat ze op drumles. „Doordat mijn ouders liedjes van Maarten van Roozendaal en Theo Nijland draaiden, ben ik gaan houden van liedjes met een hoge tekstuele kwaliteit.” Een inspiratie ‘van nu’ zijn talige artiesten als zangeres Eefje de Visser en Typhoon.

„Ik heb met mijn producer Jens nu een vorm gevonden, of dat nu een clubtune is of een klein gitaarliedje, waarop iets echt Froukje kan worden.” Noem het eigenwijs of authentiek, maar haar licht nonchalante praatzingen geven haar liedjes net scherpte. „Toen ik auditie deed voor mijn opleiding, zat ik nog veel meer in singer-songwriter hoek. Dat rappen is een beetje ontstaan en ik ben het steeds leuker gaan vinden, al ben ik echt geen rapper. Zoals ik ook geen uitzonderlijke zangeres ben. Ik voel me vooral comfortabel in het gebied tussen zang en rap in. Hoe rappers zinnen binnen een maat vormen, vind ik een kunst. En ik zie het ook als een soort oplossing: ik kan meer tekst kwijt. Ik heb altijd veel te zeggen.”

Pepijn Lanen

Een les in schrijflenigheid kreeg ze ook van rapper en schrijver Pepijn Lanen (Faberyayo). Met hem schreef ze ‘Onbezonnen’. „Hij gaat lekker intuïtief, hij maakt snel keuzes. Dat vond ik heel vet. Ik kan in zo’n schrijfsessie best priegelen en mijn ideeën niet durven uitspreken. Ik schreef dit in een tijd dat ik erg kritisch naar mezelf keek rondom de Black Lives Matter-protesten. Wat deed ik zelf om iets positiefs bij te dragen? Ik realiseerde me dat ik gewoon niet meer geen mening kan hebben. Dat ik moet mee doen in de wereld van volwassenen. De onbezonnenheid van mijn jeugd komt niet meer terug.”

De EP ‘Licht en Donker’ komt 7/1 uit. Froukje speelt 16/1 op de digitale versie van het festival Noorderslag. Info: esns.nl