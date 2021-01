Wereldwijd vaccineren is óók eigenbelang

Nu de eerste vaccinatie ook in Nederland is uitgedeeld, gloort er licht aan het eind van de lange, duistere tunnel van de pandemie. Westerse landen tellen de hoeveelheid bestelde doses vaccins die zijn toegelaten, bijna goedgekeurd of wat verder in de pijplijn zitten. Als alle bestellingen zouden worden geleverd, hebben Europa en de VS straks genoeg om hun bevolking meerdere malen te vaccineren.

Dat was verstandig beleid, opgetuigd toen nog lang niet zeker was wanneer welk vaccin zou slagen. Maar het gaat hier misschien straks net als bij de mondkapjes. In het begin van de coronagolf waren ze uitermate schaars. Een paar maanden later zaten we al in de laatste akte van de economieklassieker Obelix & Co van René Goscinny en Albert Uderzo: bij een mondkapje twee menhirs cadeau.

In andere delen van de wereld is de situatie heel anders. De Verenigde Naties maken zich in het kader van het samenwerkingsverband Covax sterk om mensen in opkomende landen en ontwikkelingslanden tijdig te vaccineren. Er zijn inmiddels twee miljard doses vaccin besteld voor ontwikkelingslanden, maar die moeten er nog wel komen. De VN zelf en particuliere organisaties zullen tijdig met de door hen toegezegde fondsen over de brug komen. De beloftes van individuele landen om bij te dragen zijn doorgaans snel gedaan, maar daadwerkelijk storten is vaak een heel ander verhaal.

Je moet er dus bij blijven. Want er is altijd het risico dat al deze goedertierenheid in veel landen onder de post Ontwikkelingssamenwerking wordt ondergebracht – en dus later geheel budgetneutraal ten koste gaat van andere hulp. Alstublieft: een vaccin! Wel jammer van de waterput.

Een precedent voor deze wankelmoedigheid? Toen westerse landen begin deze eeuw in het Mexicaanse Monterrey afspraken meer geld te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, werden in de jaren daarna veel militaire vredesoperaties plots als ‘hulp’ bestempeld. Mission accomplished. Waarna de ontwikkelingsbudgetten in veel landen, ook in Nederland, trouwens alsnog werden teruggebracht.

Daarbovenop maakt het virus tribale reflexen los, óók in landen die zich aan de top van de beschavingsladder wanen. Eigen bevolking eerst, graag. Niet onbegrijpelijk, maar zo dreigen we naar een situatie toe te gaan waarin het rijke deel van de wereld straks wel gevaccineerd is, en het arme deel nog lang niet.

De Wereldbank publiceerde dinsdag zijn jaarlijkse Global Economic Prospects. Daarin wordt gewaarschuwd dat wereldwijd de potentiële economische groei jaarlijks tot en met 2029 door de pandemie een half procent minder wordt. Dat betekent dat de ‘kruissnelheid’ van de wereldeconomie, waarbij groei kan plaatsvinden zonder oververhitting, daalt van zo’n 2,5 procent naar 2 procent. Voor opkomende landen en ontwikkelingslanden is die val in absolute zin veel groter. Zij gaan van een potentiële groei van 5 procent naar nog geen 4 procent.

De Wereldbank rekent met een termijn van tien jaar. Dat betekent een decennium lang minder inkomen om ontwikkeling te bespoedigen, het klimaatprobleem te lijf te gaan of andere problemen op te lossen. De beste manier om dat tegen te gaan is, naast de gebruikelijke roep om allerlei hervormingen, te zorgen dat de pandemie en haar nasleep zo kort mogelijk duren. Wereldwijd dus.

Want westerse aanvoer- en afzetmarkten zitten óók ver overzee. Nieuwe virusvarianten krijgen meer kans als in grote ontwikkelingslanden de ziekte langer woekert. Hulp kan uit altruïsme – of uit welbegrepen eigenbelang. Al was het maar om te voorkomen dat de beloofde Roaring Twenties van de eenentwintigste eeuw straks precies één zomer gaan duren.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 januari 2021