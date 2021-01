Huis verwerpt de kritiek op de stembusgang in Pennsylvania

Ook het Huis verwerpt de bezwaren tegen de stembusgang in Pennsylvania Het Huis van Afgevaardigden heeft gestemd over de bezwaren die werden aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in de staat Pennsylvania. Zoals verwacht werden deze verworpen. Zeker 138 afgevaardigden (allen Republikeinen) deelden de kritiek op de stembusgang, 282 niet. Elf leden onthielden zich van stemming. Naar verwachting gaan de Congresleden hierna verder met de gezamenlijke vergadering onder voorzitterschap van vicepresident Mike Pence waarbij de verkiezingsuitslag bevestigd wordt. De stemming in het Huis was spannender dan die in de Senaat, enige uren eerder. Die kamer vond de bezwaren niet eens de moeite van een debat waard en verwierp de kritiek met 92 tegen 7 stemmen. In het Huis werd wel gedebatteerd, en ging het er af en toe verhit aan toe. En deel van de leden vond dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar onregelmatigheden. Anderen wezen erop dat voor grootschalige verkiezingsfraude geen serieuze bewijzen zijn en verweten de tegenpartij mee te gaan in leugens van president Trump. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het Congres woensdag de verkiezingsuitslag officieel zou bevestigen, maar door de gewelddadige protesten liep het proces vertraging op. In beide kamers waren debatten en stemmingen, en er is ook een gezamenlijke vergadering.

Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden. Foto Erin Schaff/Reuters

Trumps sociale media blijven nog even afgesloten Terwijl het Congres zich buigt over de presidentsverkiezingen die verloren werden door Donald Trump, kan de president een tijdje niet bij zijn sociale media. Afgelopen nacht werd zijn Twitteraccount geblokkeerd vanwege drie tweets die het techbedrijf in strijd acht met de huisregels. Om de blokkade op te heffen, moest de president de tweets verwijderen. Ook Instagram en Facebook verwijderden berichten van de president. Een van de uitingen die van de platforms werd verwijderd, was een filmpje dat Trump in de loop van de avond naar buiten bracht. Hij vroeg daarin aan de ene kant zijn aanhangers vreedzaam te zijn en terug te keren naar huis. Aan de andere kant zei hij het wel met ze eens te zijn en prees hij ze voor hun verzet. Bovendien herhaalde hij de bij herhaling verworpen beschuldiging dat er met de verkiezingen is geknoeid. Volgens Amerikaanse media heeft Trump de betreffende tweets in de loop van de nacht verwijderd. Na verwijdering blijft zijn account nog een half etmaal op slot. Het is voor het eerst dat het platform op deze manier ingrijpt bij de president, voor wie Twitter een belangrijk communicatiemiddel is. Wel worden al enige tijd aantekeningen bij zijn berichten geplaatst als daarin omstreden of onjuiste beweringen over de verkiezingsuitslag worden gedaan. Als Trump de tweets niet had gewist, was zijn account afgesloten gebleven. Facebook en Instagram hebben in reactie op het geweld van woensdag Trumps accounts voor 24 uur gesloten.

Congresleden vragen zich af of het Capitool wel goed beveiligd is De bestorming van gisteravond roept in het Congres ook vragen op over de beveiliging van het Capitool. Gewelddadige betogers konden het gebouw waar de volksvertegenwoordiging vergadert binnendringen doordat de politie niet in staat was ze tegen te houden. Afgevaardigde Zoe Lofgren, voorzitter van de bestuurscommissie van het Huis, wil weten of de politie wel goed heeft gereageerd en voldoende was toegerust, meldt AP. Ze zei in samenwerking met de Senaat een onderzoek te willen instellen. Met name Democraten hebben kritiek op de reactie van de politie. Sommigen vroegen zich af waarom de politie het gebied rond het Capitool had afgegrendeld voor de protesten van de Black Lives Matter-beweging, maar niet voor deze demonstratie. Anderen vroegen zich af hoe het mogelijk is dat er urenlang niets gedaan kon worden tegen betogers die simpelweg langs de dranghekken stapten om de trappen van het Capitool op te lopen. De beveiliging die wel aanwezig was, kon weinig anders doen dan de aanwezigen in het Congres (onder wie vicepresident Mike Pence) in veiligheid brengen terwijl even verderop ruiten werden ingeslagen en met pepperspray werd gespoten. Vier mensen kwamen bij de bestorming om het leven, 52 mensen werden aangehouden en veertien politiemensen raakten gewond, meldde de politie van Washington. Het Capitool wordt beveiligd door de Capitol Police. Dat korps valt niet onder verantwoordelijkheid van de burgemeester van de stad Washington DC, maar die van het Congres zelf. In de loop van de avond (Nederlandse tijd) werden versterkingen uit de regio opgeroepen. Er werden onder meer politiemensen uit Washington DC (Metropolitan Police), korpsen uit de buurstaten Maryland en Virginia en militairen van de Nationale Garde opgeroepen. Het debat dat ook nu nog op het Capitool gaande is, is voortgezet onder zware bewaking.

Congres nog in debat, maar erkenning verkiezingsuitslag lijkt dichtbij Ondanks het geweld op het Capitool gisteravond gaat in Washington het politieke werk vanochtend verder. Momenteel zijn het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bezig met het bezwaar dat is aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in Pennsylvania. De Senaat heeft de bezwaren zonder debat met 92-7 in overgrote meerderheid verworpen, meldt persbureau AP. In het Huis moet nog gestemd worden. De rellen op het Capitool kwamen op de dag dat de verkiezingsuitslag bevestigd zou moeten worden door het Congres, dat bestaat uit de Senaat en het Huis. De vergadering werd vanwege het geweld opgeschort, maar zodra de betogers waren verdreven weer hervat. Sindsdien wordt alsnog gesproken over bezwaren die aangetekend kunnen worden tegen het verloop van de stembusgang. Toch zijn die bezwaren bij voorbaat politiek kansloos omdat voor grootschalige stembusfraude geen enkel serieus bewijs bestaat. De aanvoerder van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell verwacht dat de bezwaren tegen de uitslag in Pennsylvania de laatste zullen zijn waar het Congres zich over moet buigen, aldus AP. Dat zou betekenen dat er na een stemming in het Huis van Afgevaardigden (waar voor zover bekend ongeveer tachtig van de ruim vierhonderd leden de kritiek op de uitslag in Pennsylvania delen) een formele bevestiging van de verkiezingsuitslag door het Congres zal volgen. Het is in Washington nu 01.35 uur en het debat in het Huis is bezig. Leden die aan het woord komen, beginnen hun bijdrage meestal met een reflectie op het geweld van de voorbije uren en veroordelen de gebeurtenissen. Hoe laat er gestemd zal worden over Pennsylvania is niet helemaal duidelijk, behalve dat het debat over de bezwaren maximaal twee uur kan duren.

Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, in het Amerikaanse Congres. Foto Jonathan Ernst/Reuters