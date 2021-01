‘V-day’ was gisteravond ineens oud nieuws

Uitgerekend De perfecte verbouwing moest door RTL4 worden onderbroken voor de angstaanjagende huisvredebreuk door de Trumptroepen op Capitol Hill. Het ene moment zag je varkentjes scharrelen in het uitzicht van Gaby en Haro Jan te Maarn, het volgende moment stond Erik Mouthaan in Washington met verwilderde blik uit te leggen dat hij zojuist groepen demonstranten langs de politie het Capitool binnen had zien stappen. „Ik spreek mensen die zeggen dat de politie begon met duwen.”

Nederlandse televisiezenders beschouwen hun uitzendschema’s vaak als een heilig boek, maar woensdagavond kwam ook NPO1 snel in beweging. Daar was in Het museum van Nederland juist een hard oordeel geveld over een paar kicksen dat nog van Marco van Basten was geweest, toen dat programma halverwege werd onderbroken door Rob Trip met een extra NOS Journaal. Correspondent Marieke de Vries deed haar verhaal terwijl demonstranten haar flankeerden met een reusachtige wapenlobbyvlag.

In wat een jaar geleden ‘de talkshowoorlog’ heette, bleek de winnaar van de middag de verliezer van de avond. De redactie van Jinek had de eerste Nederlandse die het coronavaccin had ontvangen én minister Hugo de Jonge vastgelegd, maar ‘V-day’ was ineens oud nieuws. De Jonge werd desalniettemin stevig aan de tand gevoeld. Hij probeerde de scherpe vragen van Jinek te ontwijken door steeds andere tafelgasten aan te kijken, maar de blik van zijn gastvrouw te ontwijken.

Een paar keer schakelde Jinek naar Washington. Daar constateerde Michiel Vos dat de woest uitgedoste demonstranten „qua uiterlijk niet horen in het keurige Washington” – een mens maakt wat mee aan de frontlinie van de democratie. Kort daarna moest Jinek enkele troosteloze zinnen uitspreken: „Zo gaat het in talkshows. We gaan het nu over iets heel anders hebben: De TV-Kantine.”

NPO1 had radicaler opgeschaald. Het nostalgische plattelandsprogramma Het dorp was geschrapt en Op1 had liefst vijf Amerikakenners naar de studio gehaald. Onder hen was een eenmansmenigte die zich aan elke vorm van crowd control onttrekt: Maarten van Rossem. De historicus bracht eenvoudige waarheden mee. Dat Trump de Amerikaanse democratie naar de rand van de afgrond zou duwen, hadden we na vier jaar kunnen voorzien. „Het is nóóit meegevallen.” De Trump-stemmers? „74 miljoen dwazen die zijn gaan geloven in een groot systeem van leugens.”

Naast hem zat Tijs van den Brink, die inbracht dat hij vorige maand veel beschaafde Republikeinen had gesproken die fan waren van de brave Mike Pence. „Normale, vriendelijke mensen…” – „ die niet rationeel over politiek kunnen nadenken”, kuierde Van Rossem over zijn tafelgenoot heen. Uiteindelijk deed arts Ernst Kuipers een suspoging door te zeggen dat ook aardige mensen extreme ideeën kunnen hebben.

Na een intermezzo over de vaccinaties spraken de Amerikaspecialisten nog een kwartier door. Toen konden ook Raymond Mens, Kirsten Verdel en Laïla Frank wat meer zeggen over de toekomst van het land en het systeem achter het handelen van Trump – de mannen aan de overkant van de tafel leken na een uur toch wat vermoeid te raken. Knap was trouwens hoe mede dankzij een laptop voor de neus van Charles Groenhuijsen ook de actualiteit bijgehouden kon worden; bijvoorbeeld toen de eerste berichten binnendruppelden over agressie tegen journalisten.

Ook een langverwachte tweet werd snel opgepikt: die waarin Mark Rutte zijn zorgen uitsprak en Trump opriep nu de zege van Biden te erkennen. Iemand aan de Op1-tafel bromde: „Nou, dat scheelt.”