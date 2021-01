Strijd tussen streaming giganten laait in 2021 verder op

In een jaar vol onzekerheden kon de serieliefhebber rekenen op de onlinevideodiensten: Netflix en concurrenten als Amazon, Apple en Disney brachten sinds de het begin van de pandemie een reguliere stroom aan nieuwe content. Omdat de meeste dramaseries al ver voor de geplande première worden afgerond, was er in 2020 nog weinig te merken van schaarste: hits als The Queen’s Gambit, The Mandalorian en The Crown lagen al voor de coronacrisis op de plank. Andere series, waaronder Fargo, wisten de resterende opnames in de zomer af te ronden met nieuwe coronamaatregelen. Fans van The Handmaid’s Tale, Succession en Stranger Things moesten nog wel langer wachten dan gehoopt: nieuwe seizoenen van deze grootschalige producties werden naar 2021 verplaatst.

De afgelopen maanden kwamen veel dingen in Hollywood weer op gang, maar vanwege stijgende besmettingscijfers in Californië liggen vrijwel alle film- en televisieproducties op dit moment opnieuw stil. Of de kijker hier veel van zal merken is niet zeker, veel producenten hopen volgens vakblad Variety later deze maand alweer te beginnen met opnames. De vraag naar nieuwe content zal in ieder geval groot blijven: de streamingdiensten groeiden hard in 2020. Zeker in de eerste periode van de crisis, toen veel landen voor het eerst in lockdown gingen, groeide marktleider Netflix sneller dan ooit. De dienst heeft wereldwijd ruim 195 miljoen betalende gebruikers.

Het in 2019 gelanceerde Disney+ had ook een uitstekend jaar. In december stond de teller daar op bijna 87 miljoen abonnees. Het succes van de dienst is een lichtpuntje in een zwaar jaar voor Disney, dat pretparken moest sluiten en films niet in de bioscoop kon uitbrengen. De bedrijfstop besloot tot een herstructurering: streaming heeft nog meer prioriteit. Het succes van de Star Wars-serie The Mandalorian is daarbij de leidraad. De focus op films verschuift daarom steeds ook meer naar tv: er komen in de komende jaren tien nieuwe Star Wars-series, naast tien series van superheldenafdeling Marvel. Dat veel van deze series voornamelijk in studio’s gefilmd worden en niet op locatie, wordt gezien als een groot voordeel in coronatijd.

Beeld uit Amazon-serie The Underground Railroad, naar het gelijknamige boek van Colson Whitehead. Foto Amazon

Op 15 januari wordt de eerste Marvelserie van Disney+ gelanceerd, wat tegelijk ook de eerste tv-blockbuster van het jaar genoemd kan worden. WandaVision van showunner Jac Schaeffer verhuist bekende figuren uit de filmwereld (het Marvel Cinematic Universe) naar televisie, in dit geval letterlijk. De hoofdpersonages Wanda Maximoff en Vision lijken namelijk opgesloten in een bizarre sitcom die zich in verschillende tijdperken afspeelt, van de jaren 50 tot nu.

Disney+ probeert het aanbod ondertussen ook aantrekkelijker te maken voor de volwassen kijker. Zo komt er vanaf 23 februari een subsectie met content die niet geschikt is voor de hele familie, Star genaamd. In eerste instantie zijn hier vooral oudere bekenden als The X-Files en Prison Break te zien, later zullen ook nieuwe series van onder meer de Amerikaanse dienst Hulu verschijnen.

Monsterproducties

Na deze maand wordt het moeilijker om de serie-agenda in te vullen. Ondanks de onzekerheid en het gebrek aan officiële releasedata is er nog wel genoeg om naar uit te kijken. De meest veelbelovende serie komt uit de koker van techgigant Amazon. Daar verschijnt de miniserie The Underground Railroad, gebaseerd op het veelgeprezen boek van Colson Whitehead. De Oscarwinnende regisseur Barry Jenkins (Moonlight) maakt de stap naar tv om het verhaal van de tot slaaf gemaakte Cora te vertellen. Zij ontsnapt van de plantage en maakt een ondergrondse tocht door het Amerika van de negentiende eeuw. De eerste beelden zijn niet minder dan spectaculair te noemen. Jenkins is niet de enige filmmaker die overstapt. Ook Michael Mann (Heat) keert terug naar het kleine scherm, ruim 35 jaar nadat hij Miami Vice ontwikkelde. Ook Tokyo Vice (HBO Max, nog geen Nederlandse aanbieder) belooft een misdaadserie vol drugs en geweld te worden. Misdaad zal ook een rol spelen in Dirty Lines. De nieuwste Nederlandse Netflixserie gaat over de opkomst van telefonische sekslijnen in de jaren 80.

Geschiedenis zal er tot slot geschreven worden door de Lord of the Rings-serie van Amazon. Naar verwachting wordt dit de duurste serie ooit, met een prijskaartje van een miljard dollar. De serie speelt zich af in de fantasywereld van J.R.R Tolkien, maar is geen nieuwe verfilming van de boektrilogie. Als het de makers lukt om het eerste seizoen eind dit jaar af te ronden zal topman Jeff Bezos hopen op een hit van het kaliber Game of Thrones. Een peperdure gok, maar in 2021 hebben mensen misschien meer dan ooit behoefte aan avonturen met elfen, orks en draken.