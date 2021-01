Bij mij in de buurt staat er ook eentje: een straatbieb, een Billy gevuld met boeken. Ik haal er wel eens een uit. Zet er ook wel eens een in. Onlangs is er iemand geweest die het concept niet helemaal heeft begrepen. De boeken staan in stapeltjes op straat. De kast is foetsie.

