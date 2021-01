Stel dat mijn kind aseksueel is, hoe erover te praten?

Moeder: „Ik probeer met mijn dochters van bijna 10 en 13 over seksualiteit te praten. Ik leg de nadruk dan op het wonderbaarlijke plezier dat seks kan geven. Mijn dochter van bijna 10 luistert nog geïnteresseerd, maar mijn 13-jarige zegt altijd ‘ieuw’ en ‘gadverdamme’. Dat heeft vast met haar leeftijd te maken, maar het zette me wel aan het denken. Er zijn natuurlijk ook mensen die aseksueel zijn, die geen behoefte hebben aan seks met anderen, en er geen plezier aan beleven. Ik probeer in mijn voorlichting altijd superinclusief te zijn, ik houd altijd rekening met lgbtq-dingen, zeg steeds: ‘Als je seks met een jongen of meisje hebt’, maar hoe houd je rekening met eventuele aseksualiteit? Je wilt ook niet opdringen dat ze altijd maar moeten genieten.”

Naam is bij de redactie bekend.

Respecteer de grenzen van uw dochter

Laura Baams: „Aseksualiteit is lastig te definiëren omdat het verschillende dingen betekent voor verschillende mensen. Sommige mensen ervaren geen seksuele aantrekking tot anderen, anderen ervaren die aantrekking alleen in een vaste relatie. Het wordt vaak als label gebruikt om een community te vormen, want het is best eenzaam als jouw seksuele ontwikkeling anders is dan die van je leeftijdgenoten.

Laura Baams doet onderzoek naar seksuele- en genderdiversiteit aan de Rijksuniversiteit Groningen.

„Ik denk niet dat dit aan de orde is bij uw dochter, het zou kunnen, en het is goed dat u hier aandacht voor heeft, maar ze geeft nu alleen aan dat ze niet met u wil praten over seks.

„Naast praten over het plezier ervan is het belangrijk om de lastigere aspecten te noemen: hoe geef je aan wat je wel en niet wilt, hoe stel je grenzen? Dit kunt u meteen al voordoen in het gesprek met uw dochter over dit onderwerp: ze geeft aan het hier niet met u over te willen hebben, dat is een belangrijke grens om te respecteren. U kunt zeggen: ‘Ik merk dat je er niet met mij over wilt praten. Dat is helemaal oké, mocht je vragen hebben, weet je me te vinden.’

„Duidelijk kunnen zijn over wat je wilt op het gebied van intimiteit is een belangrijke vaardigheid, ongeacht hoe die seksualiteitsbeleving eruit ziet.”

Breder benaderen

Daphne van de Bongardt: „Wat goed dat u seksualiteit op deze manier bespreekbaar wilt maken. Het hoeft inderdaad niet zo te zijn dat de uitingen van uw oudste een signaal zijn van aseksualiteit. Ze horen ook een beetje bij de leeftijd: tieners vinden het soms ongemakkelijk om met volwassenen te praten over seksualiteit. Dit komt door het ontwikkelen van autonomie waarbij hun eigen lichaam en denken over seksualiteit steeds meer privé worden. Bovendien zijn er veel individuele verschillen in hoe snel kinderen en tieners hun interesse in seksualiteit ontwikkelen.

Daphne van de Bongardt onderzoekt jongeren en hun relaties en seksualiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

„Het is sowieso aan te raden om het gesprek over seks breder te benaderen, namelijk als seksuele én relationele vorming. De bredere relationele context van seksualiteit wordt vaak over het hoofd gezien, ook bij voorlichting op scholen. We definiëren seksualiteit vaak te smal, namelijk als seksuele handelingen, maar het gaat om zoveel meer, waaronder intimiteit. Veel mensen die aseksueel zijn hebben minder of geen behoefte aan seksuele handelingen, maar wel aan andere vormen van fysieke intimiteit, zoals kussen en knuffelen, en ook aan emotionele intimiteit, zoals geborgenheid en verbondenheid.

„Er is geen garantie dat uw oudste dochter over deze aspecten geen ‘ieuw’ zou zeggen, maar deze bredere benadering van relationele en seksuele vorming zal positief bijdragen aan de toekomstige ontwikkelingen en ervaringen van uw dochters.”