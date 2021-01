Provinciale Staten Limburg redt Orlando Festival

Dankzij een motie van 50PLUS en Forum voor Democratie, ondertekend door de SP, PvdA, Lokaal-Limburg en GroenLinks en gesteund door D66 en VVD, kan het Orlando Festival in Kerkrade toch blijven voortbestaan. Dat heeft festivaldirecteur Henk Guittart bekendgemaakt. Het Orlando Festival, het oudste kamermuziekfestival van Nederland, dreigde eerder te worden opgeheven. Alleen de PVV stemde tegen de motie.

De ‘Cultuurtank Limburg’, adviesorgaan van de provincie, adviseerde in mei 2020 negatief over subsidie voor 2021-2024 omdat de plannen „onvoldoende zakelijk toekomstperspectief” zouden tonen. Het festival reageerde daarop in juli met een contraexpertise door Bureau Berenschot. Volgens die laatste is een positieve beoordeling wel „gerechtvaardigd”. Zo werd het argument dat Orlando onvoldoende naar nieuw publiek zou zoeken bestreden met de constatering dat het aantal 65-plussers, „een groep met meer interesse in canonieke kunstvormen dan jongeren” in Nederland groeit, waardoor traditioneel publiek volgens Berenschot automatisch zal toenemen.

Het tegenadvies beaamde dat de bedrijfsvoering van het festival niet gezond is, onder andere omdat Orlando op dit moment „onvoldoende weerstandsvermogen” en geen financiële ruimte „voor enig risico” zou hebben, maar stelde dat de beoordeling van de cultuurtank over het toekomstplan had moeten gaan. Dat plan blijft overeind als het festival structurele subsidie krijgt, aldus Berenschot.

Volgens de motie is er aantoonbaar sprake van een „artistiek en inhoudelijk bloeiend festival”. Orlando krijgt in 2021 en 2022 een projectsubsidie van 108.000 euro. Het festival vroeg in zijn oorspronkelijke aanvraag tot en met 2024 om een subsidie van jaarlijks 177.000 euro, 77.000 euro meer dan in de periode ervoor.

De 39ste editie van het festival is gepland op 12 t/m 22 augustus 2021.