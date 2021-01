President Macron maakt zich boos over traag vaccinatiebeleid

Toen de 78-jarige Mauricette op 29 december als eerste in Frankrijk het Pfizer-vaccin kreeg toegediend in een zorginstelling in Sevran nabij Parijs zag het er nog rooskleurig uit voor het Franse vaccinatiebeleid. Het personeel applaudisseerde, iedereen was ontroerd.

Een goede week later ligt de Franse regering zwaar onder vuur vanwege het tergend traag uitrollen van het vaccin. Op de lijst van Europese landen die zijn begonnen met vaccineren bungelt Frankrijk onderaan, achter landen als Bulgarije en Letland. Alleen Nederland, waar pas op 6 januari het eerste vaccin is gezet, doet het slechter.

President Emmanuel Macron was naar verluidt ziedend toen bleek dat op de laatsfte dag van het jaar nog maar 516 Fransen het vaccin hadden gekregen, terwijl er zeker een half miljoen vaccins klaar liggen. „Ik zal een dergelijke ongerechtvaardigde traagheid niet toelaten”, zei Macron tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. „Iedere Fransman die dat wenst moet het vaccin kunnen krijgen.”

De woordjes ‘die dat wenst’ sprak Macron niet zomaar uit: geen land staat zo wantrouwig tegenover vaccins als Frankrijk. Uit een studie van 2019 bleek dat een derde van de Fransen gelooft dat alle vaccins gevaarlijk zijn, het hoogste percentage van de 144 onderzochte landen. Met het Covid-19-vaccin is dat niet anders: in een recente opiniepeiling zei 46 procent van de Fransen ‘non merci’ tegen het vaccin.

Lees ook: EU-landen struikelen uit de startblokken bij inenten

Tijd van opvoeden

Dat zou de taak van de regering in principe moeten vergemakkelijken: als bijna de helft van de bevolking het vaccin niet wil, dan ben je sneller klaar. Maar het is een probleem als je groepsimmuniteit wil bereiken. Daarvoor moet 60 à 70 procent van de bevolking zijn ingeënt.

Het verklaart deels de traagheid van het Franse vaccinatiebeleid, door Macron omschreven als „het ritme van een gezapige wandeling met de familie”. Dat was ook de bedoeling, zei Olivier Véran, minister voor volksgezondheid, op de eerste vaccinatiedag. Frankrijk wilde volgens Véran de tijd nemen om te overtuigen. „Dit is een tijd om uit te leggen, een tijd van opvoeden.”

Eerder dan een bewuste strategie lijkt het Franse beleid steeds meer op falen van de overheid. De oppositie spaart de kritiek niet. Volgens Jordan Bardella van het extreemrechtse Rassemblement National is Frankrijk de risée van de wereld. „Wij vaccineren in een week tijd evenveel mensen als de Duitsers in een half uur. Het is een schande.” De conservatieve voorzitter van de zwaar getroffen regio Grand-Est, Jean Rottner, sprak van een ‘scandale d’état’, een staatsschandaal.

Sinds de uitval van Macron is de regering een versnelling hoger geschakeld. Daar waar aanvankelijk alleen bewoners en ouder personeel van verzorgingshuizen, in aanmerking kwamen, krijgen vanaf eind januari ook 75-plussers buiten zorginstellingen het vaccin.

De situatie is deze week iets verbeterd: op 6 januari waren 19.500 mensen gevaccineerd. In een bijkomende blamage zijn die cijfers niet te raadplegen op een website van de overheid maar wel op Covidtracker.fr – een initiatief van Guillaume Rozier, een 24-jarige IT’er die de cijfers dan zelf maar bij elkaar is gaan sprokkelen.

Het feit dat Macron zich nu boos maakt is op zich een punt van kritiek. „De president heeft zichzelf uitgeroepen tot generalissimo van de oorlog tegen Covid, en nu zijn eigen strategie heeft gefaald, geeft hij de schuld aan de soldaten van die oorlog, de ambtenaren”, fulmineerde Yannick Jadot, Europarlementariër voor de Groenen.

Er is ook hoongelach over het ‘collectif de citoyens’ dat er op verzoek van Macron is gekomen. Dat is een burgerparlementje van vijfendertig mensen die via loting zijn aangewezen om het vaccinatiebeleid te begeleiden. Volgens de oppositie is het een ‘schaamlapje’ dat het falen van de overheid moet verdoezelen.

Lees ook: Wie krijgt als eerste het vaccin van Moderna? En zestien andere vragen over vaccineren in Nederland

Heroïsche taak

Ook uit de bedrijfswereld klinkt kritiek. Die vreest dat het trage vaccineren het herstel van de economie in gevaar brengt. „De stijging met 6 procent van het bnp die de regering nastreeft, wordt stilaan een heroïsche taak”, zegt Patrick Artus van de Natixis-bank in Le Monde. Volgens Artus is twee à drie procent realistischer. „Drie punten van het bnp zijn een miljoen banen en wellicht duizenden doden. We slaan vaccins op in ijskasten maar we gebruiken ze niet. Dat is crimineel”, aldus de econoom. Hoe is het zover kunnen komen?

Volgens Aurélien Rouquet, hoogleraar logistiek, heeft de regering te veel vertrouwd op het advies van de medische sector en heeft zij nagelaten om advies in te winnen bij mensen die ervaring hebben met de logistiek. „Het meest ergerlijke is dat die logistieke kennis voorhanden was en dat de partijen die die kennis hebben paraat stonden om zich ter beschikking te stellen van de regering,” schrijft Rouquet in een opiniestuk in Le Monde. Meer bepaald had France Supply Chain, een koepelorganisatie voor de logistieke sector, in november al voorgesteld om een werkgroep op te richten om de krachten te bundelen. De regering is daar niet op ingegaan.

Deze week onthulden Politico en Le Canard Enchainé bovendien dat de Franse regering in zee gaat met vier consultancy-firma’s, waaronder het Amerikaanse McKinsey, om de vaccinatiestrategie uit te zetten. Dat de overheid beroep moet doen op buitenlandse ondernemingen zorgde opnieuw voor verontwaardiging.

Olivier Fauré, eerste secretaris van de socialistische partij, noemde het op Twitter een blamage voor de ambtenaren van de staat die voor het vaccinatiebeleid horen in te staan. „Het toont aan dat er niets was voorzien, en dat is alarmerend,” aldus Fauré.

Voor Macron staat er veel op het spel. Binnen zestien maanden zijn het presidentsverkiezingen, en de Fransen zijn niet vergeten hoe er aan het begin van de pandemie geen mondkapjes bleken te zijn, en hoe ook het testbeleid aanvankelijk een catastrofe was. Privé spreekt de president nog hardere woorden dan in zijn oudejaarstoespraak, zo onthulde de krant Le Journal de Dimanche. „Ik sta elke ochtend, middag, avond en nacht in de loopgraven”, zei Macron volgens de krant in telefoongesprekken met medewerkers. „Ik verwacht van iedereen hetzelfde engagement. Het moet vooruitgaan en het zal vooruitgaan.”