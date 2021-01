Politie zoekt ontvoerders van 15-jarige jongen

De politie is op zoek naar twee verdachten die woensdagavond in Amsterdam een 15-jarige jongen hebben ontvoerd, mishandeld en beroofd. Volgens de politie werd het slachtoffer rond 19.00 uur ’s avonds opgewacht toen hij zijn huisafval naar de restafvalcontainers bracht. Twee mannen sleurden hem hun auto in, om het slachtoffer vervolgens te mishandelen en beroven. Daarbij raakte hij zijn persoonlijke bezittingen kwijt. Het slachtoffer zei tegen de politie de daders niet te kennen.

De jongen werd opgewacht op de Burgemeester van Pollstraat in Amsterdam-West. Na ongeveer twee uur te hebben rondgereden, werd hij weer vrijgelaten in de buurt van het Erasmuspark. De verdachten reden vervolgens snel door, vermoedelijk in een rode Opel Corsa.

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden. Volgens het signalement zijn de twee verdachten mannelijk en rond de twintig jaar oud. De ene verdachte heeft een lichte huidskleur, bruin krullend haar en droeg een regenjas met zwarte trainingsbroek. Zijn compagnon had een getinte huidskleur, was iets langer en droeg een zwarte jas en grijze sportbroek.