Oud-ombudsman: verzwijgen of weglakken, dan een lager wachtgeld

Een bewindspersoon die vertrekt wegens het manipuleren of achterhouden van informatie zou moeten worden gekort op zijn wachtgeld. Dit schrijft oud-Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer in een artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB), dat donderdag verschijnt. Hij trekt daarin conclusies uit de Toeslagenaffaire, het schandaal waarin ouders slachtoffer werden van sterk overdreven fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag.

Brenninkmeijer vindt ook dat een ambtenaar of minister die bij de bestuursrechter informatie achterhoudt, zoals in toeslagenprocessen is gebeurd, een boete moet kunnen krijgen, of een veroordeling tot het betalen van de kosten van de burger. Bestuurders zijn nu alleen politiek en niet persoonlijk aansprakelijk voor fouten. Brenninkmeijer, nu hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat, gelooft dat de praktijk van „verhullen, weglakken en achterhouden” zoals in de Toeslagenaffaire, voorkomen zou kunnen worden als ambtenaren en bestuurders daar persoonlijk de consequenties van zouden voelen.

In deze kwestie namen tot nu twee staatssecretarissen ontslag, Menno Snel (D66) in 2019 en Frans Weekers (VVD) in 2014. De parlementaire ondervragingscommissie-Van Dam constateerde vorige maand in haar rapport Ongekend Onrecht dat bewindslieden de Tweede Kamer „bij herhaling ontijdig, onvolledig en onjuist” hebben ingelicht. Transparantie, openheid en volledigheid bleken bovendien niet voorop te staan bij het inlichten van de Kamer of het procederen bij de bestuursrechter. Er werd steeds gecommuniceerd met het oog op de „gewenste juridische of politieke uitkomst”.

Bestuursrechtspraak op de schop

Brenninkmeijer spreekt van obstructie van de rechter door de fiscus, die opzettelijk misleidend te werk ging door stukken achter te houden, zowel voor de bezwaarmakende burger als voor de bestuursrechter.

Volgens Brenninkmeijer is de Raad van State daarnaast zelf te lang meegegaan in de zienswijze van de fiscus. De jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter is lang „te formalistisch en te ingewikkeld” geweest, meent hij.

In de Kamer is de macht van de coalitie zo groot geworden - en die van de oppositie zo verminderd - dat er onvoldoende tegenwicht meer was en de wetgever „partijdig is geworden”. Door deze gang van zaken is de druk op de rechter als laatste controleur ook te sterk toegenomen.

Brenninkmeijer vindt dat de hoogste bestuursrechtspraak, nu verdeeld over vier instanties, „met ieder een eigen rechtspraakcultuur” op de schop moet. Hij verwijt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die pas in 2019 het hardvochtige beleid van de fiscus corrigeerde, een gouvernementele houding. Al langer woedt er een discussie over de versnippering van de hoogste bestuursrechtspraak en de vraag of deze wel toegankelijk genoeg is. Een eerdere poging van het kabinet Rutte 2 uit 2012 om de hoogste bestuursrechtspraak te reorganiseren strandde in 2016.