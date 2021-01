Onze monarchie is een overgangsvorm terug naar de republiek

Als we naar de restanten van monarchieën in de wereld kijken, dan zit er behoorlijk de klad in. Oud-Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA) maakt zich zorgen om de monarchie in zijn artikel ‘Volkse koers is niet goed voor de monarchie’ (5/1). Ocharm, ik voel met hem mee.

Nelleke Noordervliet is schrijver en lid van de Akademie van Kunsten.

Waar is nog een prima functionerende monarchie aanwezig met een vorst(in) van onbesproken gedrag? Thailand? Koning Rama woont in Duitsland en zou bij ons gedwongen worden opgenomen in een inrichting. Spanje? De man die na Franco de monarchie herstelde zit ergens in de Verenigde Arabische Emiraten en blijkt een boef te zijn.

Het Verenigd Koninkrijk? Een van de werkelijkheid losgezongen familie met excentrieke, hier en daar pedofiele trekjes.

België? Een ex-koning die moeite heeft buitenechtelijke kinderen te erkennen.

Denemarken? De prins-gemaal schoffeert zijn vrouw en vindt zijn titel te min.

Nederland? Willem-Alexander is op zijn eigen Lucky TV satire gaan lijken.

Net mensen

Is dat erg? Welnee, dat is helemaal niet erg. Vorsten zijn net mensen en vanwege hun bevoorrechte positie niet zelden ook ietwat onaangenamer mensen dan hun gemiddelde onderdaan. Dat kunnen we hen niet kwalijk nemen. Het gaat niet om de mensen, het gaat om het principe.

Een land dat een monarchie in stand houdt, is een land zonder zelfrespect. De Nederlanden scharrelden aan het eind van de zestiende eeuw hun zelfrespect bij elkaar. Ze wezen de Habsburgers en het absolutisme af en deden het voortaan zelf.

De stadhouder was primus inter pares (eerste onder zijns gelijken, red.) en legde verantwoording af aan de Staten Generaal. En soms hadden we niet eens een stadhouder. Dat werkte goed.

We hebben het volgehouden, tegen de monarchale neigingen van de Oranjes in. In 1815 werden we helaas door de geallieerde mogendheden min of meer gedwongen een monarchie te worden. Dat was nu eenmaal de gebruikelijke staatsvorm.

Lees ook: Valse illusies van vaderlandsliefde bij de herdenking van 1813

Onder een Oranje, die daar zwaar voor gelobbyd had, maar op wie niemand zat te wachten. Nee, die Oranjevorsten in de negentiende eeuw waren niet populair.

Onschendbaar

De toenemende roep om een democratisch bestel liep in 1848 uit op het onmogelijke compromis waar we nu nog altijd onder lijden, de constitutionele monarchie. De vorst is onschendbaar, de minister is verantwoordelijk. Overdreven gezegd: pleegt Willem-Alexander een moord, dan moet Mark Rutte brommen. In die constructie is de vorst – als hij zijn positie en zijn inkomen wil behouden – gedwongen netjes binnen de lijntjes te kleuren en de minister-president niet in verlegenheid te brengen.

De minister-president op zijn beurt moet zorgen dat de vorst in zijn gouden kooi geen al te gekke dingen doet. Mark Rutte is de oppasser van Willem Alexander.

Dat kun je noch de mensen zelf noch de democratie aandoen. Schinkelhoeks medelijden (die arme hardwerkende koning! stank voor dank krijgt hij!) is begrijpelijk maar niet terecht. Dat de koning hard zou werken? Hij wordt er goed voor betaald. Dat zijn handelen onder een vergrootglas ligt? Hij moet zijn onschendbaarheid verdienen.

De constitutionele monarchie zoals we die sinds 1848 kennen en die almaar ceremoniëler is geworden, is niets meer of minder dan een overgangsvorm terug naar de republiek. In een tijd waarin het begrip gelijkwaardigheid essentieel is krijgt die overgang allicht een flinke zet. Het oude brokkelt sneller af. Terug naar de republiek: het zal een bevrijding zijn voor ons allen.