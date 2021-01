Onder de bedrieglijke kalmte van een topdiplomaat

Het is best een ongewoon hoofdpersonage: een topdiplomaat die hoog in de bergen van Tirol de onderhandelingen leidt tussen twee niet nader genoemde strijdende partijen uit het Midden-Oosten. Die diplomaat, Edvard Behrens, is niet alleen hoofdpersoon, maar ook de verteller van Vredesbesprekingen, de tweede roman van de Engelse auteur Tim Finch (1962). Als lezer zitten we dus in Behrens hoofd, en dat is geen onprettige omgeving. Het is er beschaafd, erudiet, beschouwelijk en melancholisch. Maar ook al zitten we in zijn hoofd, Behrens heeft het niet tegen ons, hij vertelt zijn belevenissen, gedachten en herinneringen aan Anna, zijn vrouw, die nog niet zo lang geleden is overleden.

De locatie van de onderhandelingen is schitterend. ‘Onze beste vakantieoorden, vroeger sanatoria voor de behandeling van tuberculose en andere chronische ziekten, zijn nu sanatoria voor de behandeling van oorlog’, bedenkt Behrens. Op zijn toverberg zonder magie moet Behrens ervoor zorgen dat de partijen dichter bij elkaar komen, of in ieder geval niet van de onderhandelingstafel weglopen; soms is dat laatste al heel wat. Of, zoals Behrens het formuleert: ‘We komen bijeen opdat we later weer bijeen kunnen komen.’ Het gaat erom het bedrieglijk kalme gesprek gaande te houden. Bedrieglijk kalm – Behrens realiseert zich terdege dat die trage vergaderingen betrekking hebben op gewelddadig bloedvergieten dat zich elders op de wereld voltrekt.

Overleden

Ondertussen is daar het gapende gemis van Anna, Behrens vrouw. Pas gaandeweg Vredesbesprekingen wordt duidelijk onder welke omstandigheden ze is overleden. Zonder te veel weg te geven kan wel worden gezegd dat je door Anna’s dood gedwongen wordt na te denken over eigentijdse thema’s. Hetzelfde geldt voor de vredesonderhandelingen die Behrens voorzit. Dat contrast tussen de bedachtzame vertelstem en de woelingen van de wereld buiten de Tiroolse Alpen geeft deze roman, waarin verder vrij weinig gebeurt, toch de nodige achtergrondspanning.

Vredesbesprekingen lijkt zo’n rustig boek, maar heeft dus geen gebrek aan thema’s. Er is nauwelijks sprake van een plot. Aanzetten daartoe, zoals het vreemde gedrag van een van de delegatieleden (en in deze context kan het stiekem schenken van een boek aan de voorzitter al not done zijn), worden niet uitgewerkt. Maar dat is nu net kenmerkend voor vredesbesprekingen: het resultaat uit zich elders, aan de fronten waar gestreden wordt; ook de onderhandelaars zien niet het volledige plaatje.

Ook lijkt het op het eerste gezicht nogal een nadeel dat Behrens als oudere diplomaat wel heel erg aan de lezersverwachtingen voldoet met zijn belezenheid en zijn liefde voor klassieke muziek. Je zou hem minder clichématige hobby’s gunnen, zoals het verzamelen van shirts met logo’s van niet-bestaande universiteiten of een diep doorleefde voorkeur voor gabberhouse.

Maar dat is nu net niet nodig: juist doordat hij zo gewoon is en bij zijn rol past, komt zijn menselijkheid duidelijker over, en wordt hij als personage aangrijpender, op een kalme maar niet terloopse manier. Misschien zit hij gevangen in de conventies van zijn klasse en zijn beroep, maar hij is een mens en geen type.



Tim Finch: Vredesbesprekingen. (Peace Talks). Vert. Jan Fastenau. Querido, 208 blz. € 20,- Vredesbesprekingen. (Peace Talks). Vert. Jan Fastenau. Querido, 208 blz. € 20,- ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 januari 2021