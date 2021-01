OM: geen strafrechtelijk onderzoek naar fiscus

Het Openbaar Ministerie gaat de Belastingdienst en zijn ambtenaren niet strafrechtelijk onderzoeken in verband met de Toeslagenaffaire. Justitie meldt donderdag dat het „na een zorgvuldige beoordeling van feiten en omstandigheden” niet tot een strafrechtelijke verdenking komt. Volgens het OM hoort verantwoording „over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen” thuis in „het politieke domein en niet in het strafrecht”.

Eind mei hadden de twee staatssecretarissen van Financiën, Alexandra van Huffelen (D66) en Hans Vijlbrief (D66) aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens een vermoeden van beroepsmatige discriminatie en van zogenoemde knevelarij. Van dat laatste is sprake bij het vorderen van een betaling bij een burger terwijl de ambtenaar in kwestie weet dat hij die niet verschuldigd is.

Aanleiding voor de aangifte was een onderzoek dat op verzoek van beide bewindslieden door een deskundige buitenstaander, advocaat en oud-officier van justitie Hendrik Jan Biemond, was gedaan.

Biemond constateerde dat op beide staatssecretarissen de plicht rustte om aangifte te doen vanwege het vermoeden van beide misdrijven. In zijn rapport zei Biemond er destijds direct bij dat „deze conclusies niet kunnen en mogen worden gelezen als een vaststelling dat deze (ambts)misdrijven ook daadwerkelijk zijn gepleegd”.

Die vaststelling is aan het OM en aan de rechter, zo benadrukten ook de beide bewindslieden in mei vorig jaar in hun brief aan de Kamer hierover, waarin ze de aangifte tegen de eigen organisatie publiek maakten.

Systeem bleef in stand

Het OM concludeert nu na een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek dat er juridisch gezien geen sprake was knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Dit omdat de terugvorderingen van kindertoeslagen binnen de regels pasten – die de Raad van State jarenlang in stand heeft gehouden.

In het toeslagensysteem heeft de Belastingdienst in zijn jacht op fraude geselecteerd op nationaliteit; het OM beschrijft dat als een „zoekslag”. „Na zo’n eerste zoekslag volgde een individuele beoordeling om vast te stellen of iemand wel of geen recht had op kindertoeslag.” Bij die tweede beoordeling speelde nationaliteit geen rol meer en werd er ook niet beroepsmatig gediscrimineerd door de ambtenaren, aldus justitie.

Lees ook: Aangifte tegen Belastingdienst slaat in als een bom

Ongekend onrecht

De Toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die door de Belastingdienst vanaf 2012 ten onrechte zijn beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. In totaal raakten tienduizenden ouders hun toeslag kwijt of moesten zij eerder uitbetaalde bedragen terugbetalen.

Vorige maand bracht een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Kamerlid Chris van Dam (CDA) een vernietigend oordeel uit over de rol van het kabinet, de Tweede Kamer, de Belastingdienst en de Raad van State in de affaire. Volgens de commissie is de gedupeerden „ongekend onrecht” aangedaan. In reactie daarop kondigde het kabinet aan dat alle slachtoffers – ongeacht de financiële schade die ze hebben geleden – binnen vier maanden een compensatie van 30.000 euro kunnen verwachten.

Teleurstelling voor ouders

Het Openbaar Ministerie zegt dat het besluit om de fiscus niet strafrechtelijk te onderzoeken een „teleurstelling voor de ouders kan zijn”. Via een zogeheten artikel 12-procedure kunnen slachtoffers die zelf aangifte hebben gedaan de rechter vragen om alsnog tot vervolging over te gaan. SP-leider Lilian Marijnissen sprak haar steun uit aan ouders die naar de rechter willen stappen.

Schandaal

SP-Kamerlid Renske Leijten noemt het „heel pijnlijk” dat het OM geen strafrechtelijk onderzoek instelt. „Wij richten ons nu op de politieke verantwoordelijkheid”, zegt Leijten tegen persbureau ANP. „Dat de rechten van mensen kunnen worden ondermijnd door wetten, uitvoering en beperking van de toegang tot het recht, is het grote schandaal en daarvoor is dit kabinet volledig verantwoordelijk.”

In reactie op het nieuws van het OM noemt PVV-leider Geert Wilders Nederland een „corrupt land”. „Het OM doet geen strafrechtelijk onderzoek naar collega-ambtenaren van de Belastingdienst, maar zorgt er wel voor dat de leider van de oppositie in de Tweede Kamer tien jaar lang voor de rechter staat”, schrijft Wilders op Twitter, daarbij refererend aan zijn eigen proces.