Nooit eerder zoveel hypotheekaanvragen als vorig jaar

Nog nooit werden in Nederland zoveel hypotheekaanvragen gedaan als afgelopen jaar. Het aantal aanvragen voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek lag in 2020 met 500.000 aanvragen bijna een kwart hoger dan in 2019. Dat meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

De grootste toename was te zien bij het aantal hypotheken dat werd overgesloten en het aantal leningen dat werd aangevraagd door huizenbezitters voor de verbouwing of verduurzaming van hun woning. Het ging in beide gevallen om bijna een verdubbeling van de aanvragen. In 2020 werd voor 3,1 miljard euro aan hypotheken voor verbouwingen aangevraagd. Dat is 1,5 miljard euro meer dan in 2019.

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning steeg met 10,8 procent op jaarbasis naar 303.789. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag steeg, met 7,9 procent op jaarbasis naar 312.100 euro. En de gemiddelde woningwaarde steeg vorig jaar flink mee: met 9,4 procent op jaarbasis naar 386.000 euro. Dat noemt het HDN problematisch, omdat het daardoor voor starters „bijna onmogelijk nog een woning te bemachtigen”, aldus bestuurder Merlyn van den Berg in een persbericht. „Maar ook voor ondernemers blijkt het in deze tijd van corona moeilijker om een woning te kopen.”

De stijging van de woningprijzen komt deels door woningtekort. In het derde kwartaal van 2020 stond het aantal te koop staande woningen op het laagste punt in twintig jaar. Voorspellen hoe de woningmarkt zich komend jaar gaat ontwikkelen blijkt lastig te zijn; aan het begin van de coronacrisis voorspelden banken dat de huizenprijzen zouden gaan dalen als gevolg van de crisis, maar de huizenprijzen bleven doorstijgen. Inmiddels houden de meeste instanties rekening met een prijsstabilisatie voor komend jaar.