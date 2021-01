Nog steeds kritiek op Asscher: PvdA-leden steunen motie over positie

Een deel van de PvdA-achterban vindt dat Lodewijk Asscher niet langer partijleider kan zijn vanwege zijn rol in de Toeslagenaffaire. Een motie van wantrouwen tegen Asscher kreeg donderdag voldoende stemmen om te worden behandeld op het partijcongres volgende week, zo meldt persbureau ANP. Het is nog niet duidelijk of de leden dan inderdaad zullen stemmen over de positie van de voorman. Ook was donderdagavond niet bekend hoeveel leden de motie precies steunen. De PvdA kon donderdagavond niet reageren op vragen van NRC.

De oud-minister ligt al langer onder vuur in eigen gelederen vanwege de Toeslagenaffaire. Zelf verklaarde hij niet op te stappen als partijleider. Het partijbestuur sprak donderdag wel de steun uit voor Asscher als lijsttrekker bij de verkiezingen in maart. Het PvdA-lid dat de motie indiende vindt dat Asschers persoonlijke excuses, waarin hij zijn rol in de misstanden „pijnlijke” noemde, „geen recht doet aan het leed van de duizenden gedupeerden”. Volgens haar heeft Asscher „onherstelbare” schade aangericht aan de partij en moet hij daarom vertrekken.

Medeverantwoordelijk volgens onderzoekscommissie

Asscher was als minister van Sociale Zaken medeverantwoordelijk voor de tienduizenden gedupeerden in de Toeslagenaffaire. Vorige maand concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie dat de slachtoffers van die affaire „ongekend onrecht” is aangedaan, omdat ze ten onrechte als fraudeurs werden gebrandmerkt door de overheid waardoor ze in de financiële malaise terechtkwamen.

De commissie oordeelde onder meer dat het ministerie waar Asscher leiding aan gaf, voortdurend bezig was haar verantwoordelijkheid voor het beleid af te schuiven. „Ook Asscher heeft de intensivering van de fraudebestrijding, gericht op kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus, goedgekeurd”, schreef de commissie-Van Dam. „Hij kreeg signalen over de disproportionele gevolgen van de hoge terugvorderingen.”