Nieuwe partijen krijgen moeilijker toegang tot kieslijst

Ambtenaren die pas ‘over een paar weken’ tijd hebben, gesloten gemeentehuizen en foutieve formulieren. Sympathisanten van nieuwe politieke partijen die zogeheten ondersteuningsverklaringen op het stadhuis willen inleveren, krijgen vaak nul op het rekest. Terwijl de partijen die verklaringen nodig hebben om in maart mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) had gemeenten er afgelopen december voor gewaarschuwd. Iedere nieuwe partij moet begin februari 580 ondertekende ondersteuningsverklaringen, uit twintig kieskringen en voorzien van een gemeentelijke stempel, overleggen. Het gaat in totaal om tienduizenden verklaringen, gemeenten moesten daarop voorbereid zijn. Ondanks corona.

Lees ook: recordaantal partijen wil de Kamer in

Maar veel gemeenten zijn dat niet, waarschuwde Kamerlid Henk Krol tijdens het coronadebat dinsdag. Krol, voormalig boegbeeld van 50Plus, wil met een nieuwe partij meedoen aan de Kamerverkiezingen en heeft dus die 580 verklaringen nodig. Maar hij vangt, naar eigen zeggen, in veel gemeenten bot, zoals in Rijswijk, Woerden of Apeldoorn. Den Bosch vroeg volgens Krol zelfs geld (leges) voor dat gemeentelijk stempeltje. „Blokkades die het democratisch proces ondermijnen”, liet hij Rutte getergd weten.

Troubleshooter

Ook de nieuwkomers Volt, NLBeter en BIJ1 zeggen dat een aantal van hun sympathisanten van ambtenaren te horen kreeg dat de verklaring niet in orde was. De ambtenaar leverde vervolgens een foutief formulier aan en stempelde dat af. De ondersteuners vertrokken met een ongeldige verklaring en moeten dus terugkomen. In Almere kan pas medio februari, na de deadline, een afspraak gemaakt worden volgens jongerenpartij Jong.

Meerdere partijen hebben geklaagd bij de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat een ‘troubleshooter’ heeft aangesteld die moet ingrijpen als gemeenten onvoldoende meewerken. Soms werkt dat. Geld betalen in Den Bosch? Dat was een misverstand. Geen ambtenaren beschikbaar in Almere? De schuld van de computertelefoon. Maar in de praktijk zorgt corona ervoor dat gemeenten veel moeite hebben om die steunverklaringen fysiek te verwerken. „Het gaat inderdaad niet altijd goed, een aantal gemeenten is niet optimaal bereikbaar”, bevestigt de Kiesraad.

Die ondersteuningsverklaringen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat politieke nieuwkomers enig draagvlak hebben en als eerste drempel tegen politieke versplintering. Daar is ook de waarborgsom van 11.250 euro voor bedoeld, die partijen moeten storten.

Politieke versplintering

Dat is voor nieuwkomers niet het enige struikelblok. Krol heeft in zijn eigen partij ruzie gekregen en de nummer acht van zijn kandidatenlijst geschrapt. Met als gevolg dat de inmiddels vergaarde steunverklaringen opnieuw moesten.

Waar nu de coronacrisis nieuwkomers dwars zit, gelden bij de volgende verkiezingen andere barrières. Want Ollongren wil het aantal verklaringen fors verhogen om politieke versplintering tegen te gaan, van 580 naar 5.000 tot 10.000 per partij. De Staatscommissie Parlementair Stelsel had een aanzienlijk geringere verhoging, 1.200 in totaal, voorgesteld. „Voor een zetel in de Tweede kamer zijn nu zo’n 60.000 stemmen nodig”, verklaart een woordvoerder van het ministerie. „5.000 tot 10.000 verklaringen zijn daarmee niet disproportioneel.”

Hoogleraar politicologie Tom van der Meer, lid van de Staatscommissie, vindt het aantal verklaringen dat Ollongren voorstelt hoog. „Wij kozen voor een lager aantal omdat je partijen niet al te veel wil ontmoedigen.” De benodigde wetswijziging moet in 2023 klaar zijn.