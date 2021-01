‘Niets zal ons stoppen’, twitterde de Trumpaanhangster die werd neergeschoten in het Capitool

Een dag voor de bestorming van het Capitool, toen Ashli Elizabeth Babbitt nog leefde, schreef ze op Twitter: ‘Niets zal ons stoppen...ze kunnen proberen wat ze willen maar de storm is hier en daalt af naar DC binnen 24 uur...’.

Uren later, op woensdagmiddag lokale tijd, werd de 35-jarige Trumpaanhangster neergeschoten nadat ze met een groep geestverwanten het Capitool was binnengeklommen. Ze zou in haar nek of borst zijn geschoten door een in burger geklede politieagent die ook in het gebouw was.

Op videobeelden die op Twitter zijn gedeeld is het schot te horen, de vrouw ligt op de grond, om haar heen breekt paniek uit, op een andere video is te zien hoe de bloedende vrouw op een brancard uit het gebouw wordt gehaald. In het ziekenhuis werd ze aan het begin van de Amerikaanse avond dood verklaard. Er vielen nog drie andere doden bij de bestorming van het Capitool, alle door medische oorzaak. De politiechef in Washington liet weten dat ook meerdere agenten gewond zijn geraakt.

Oproep van Trump

Ashli Elizabeth Babbitt had de afgelopen tijd talloze berichten geretweet van mensen die naar Washington reisden vanwege de oproep van Donald Trump om te demonstreren tegen zijn verkiezingsnederlaag.

„Ik ben verdoofd. Ik ben er kapot van”, zei Babbitts schoonmoeder donderdag tegen The New York Post. Ze zei niet te weten waarom haar schoondochter hierbij wilde zijn. „Niemand uit Washington heeft mijn zoon op de hoogte gebracht en we kwamen erachter via de tv”.

Ashli Babbitt was een oorlogsveterane uit San Diego die vier keer mee was geweest op missie met de Amerikaanse luchtmacht, naar Afghanistan, Irak, Koeweit en Qatar, bevestigen haar vrienden en familie tegen verschillende media. Op haar Twitterprofiel, ‘CommonAshSense’ , schrijft ze te houden van haar „dude, haar hond” en „boven alles haar land”.

Boos op ‘communisten’

Babbitt is op het account te zien in een shirt waarop ‘We are Q’- staat. Dat wijst op haar sympathie voor QAnon, een complottheorie die gewag maakt van een mondiale elite die zich schuldig maakt aan satanisch kindermisbruik. Ze retweet veel berichten van conservatieve en rechtse figuren, waaronder Michael Flynn en Jack Posobiec, en conservatieve nieuwssites als Right Side Broadcasting.

Ook blijkt dat ze de coronapandemie, die tot meer dan 360.000 doden heeft geleid in de Verenigde Staten, bagatelliseert. In december plaatste Babbitt een screenshot over quarantaines in de staat Californië en twitterde: „Dit is die commie-bullshit!”, de leugens van de communisten.

Haar ex-man, Timothy McEntee zei tegen de Los Angeles Times, in shock te zijn over de gebeurtenis. „Ze hield van Amerika met heel haar hart. Het is echt een trieste dag.” De twee hadden samen in de luchtmacht gediend. Hij zei dat hij haar meteen herkende toen hij een foto zag van de vrouw die was neergeschoten.

