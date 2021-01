Niet alles kan

Dinsdag zou de neef (12) het avondeten verzorgen en dolgelukkig schoof ik aan, aangezien hij al jarenlang traint om een Michelinchef te worden. Tijdens de eerste gang deelde hij echter mee dat hij daar geen brood meer in ziet. Geschokt stak ik mijn palmkoolsoufflé lek.

„Het gaat niet goed met de horeca”, zei hij, „één pandemie en iedereen is failliet”.

„Maar het is je grote droom om kok te worden!”

„Een droom is ook maar gewoon een droom, hè”, zei hij met een luchtigheid die alarmerend was voor een twaalfjarige.

Later die avond zat ik met zijn moeder op het dak, uit te kijken over de stad en vooral niet de ene sigaret met de andere aan te steken. We piekerden wat over de carrièrewijziging van haar zoon.

„Hij groeit in zo’n andere tijd op”, peinsde ze. „Hij heeft een twaalfde van zijn leven met corona doorgebracht! Gevoelsmatig zelfs nog langer, want de eerste vier jaar van je bestaan maak je niet helemaal bewust mee, dus je zou kunnen stellen dat minstens 12,5 procent van zijn bewuste leven zich tijdens de pandemie afspeelde.”

Oef. Omgerekend zou ik dan al bijna vijf jaar in lockdown zitten. De zus blies een rookwolk uit.

„Vroeger dacht ik dat alles mogelijk was. Dat je kon worden wat je wilde, dat de wereld zich zou vormen naar mijn wensen. Daar kwam ik natuurlijk wel wat op terug toen ik kinderen kreeg”, zei ze met een grijns, „maar ik ben desondanks blijven geloven dat je een behoorlijke invloed hebt op je levensloop. Mijn jongens hebben dat helemaal niet meer. Het laatste jaar zijn ze zo moedeloos geworden.”

Ik zie dat steeds vaker bij minderjarigen. Waar mijn generatie opgroeide met het idee dat een tegenslag iets is om te overwinnen, voelen zij zich vooral speelballen. Ze zijn niet meer van de maakbaarheid, maar van de gelatenheid. Het gemak waarmee mijn neefje zijn droom laat varen, is verontrustend. Net zoals het feit dat ik er amper tegen protesteerde. Een jaar geleden zou ik hem hebben gezegd vol te houden, maar nu is alles anders.

Soms moet ik denken aan de titel van het eindrapport van de stikstofcommissie: ‘Niet alles kan overal.’ Dat niet alles overal kan, zou een open deur moeten zijn, maar het feit dat ze het als titel meegaven, suggereert dat het toch niet zo vanzelfsprekend is. Dat het blijkbaar nodig is om te benadrukken dat onze mogelijkheden beperkt zijn en dat er grenzen zijn. Aan middelen, aan groei, aan de toekomst en dus ook aan onze dromen.

Ik keek omhoog. Er was sneeuw voorspeld, maar de hemel bleef leeg.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 januari 2021