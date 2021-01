Nederlandse vrouw aangehouden na terugkeer uit Syrië

Op Schiphol is afgelopen dinsdag een 25-jarige vrouw uit Soest aangehouden die is teruggekeerd uit Syrië. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De vrouw wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft de vrouw voor twee weken in bewaring gesteld.

Het gaat vermoedelijk om Angela B., maar dat wil het OM, noch het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen. Vanaf augustus 2014 zou de vrouw in het strijdgebied van Islamitische Staat hebben verbleven. Na haar aankomst in Syrië zou ze met een IS-strijder zijn getrouwd; met hem kreeg ze twee kinderen. Haar man en een van de kinderen zijn volgens het OM in Syrië omgekomen.

Afgelopen november meldde de vrouw zich met haar 3-jarige kind bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Dinsdag is zij onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Nederland gevlogen. Het kind is door de Raad voor de Kinderbescherming opgevangen.