Moet je als belegger iets doen met verse cijfers over bedrijven en economie?

Werkloosheidscijfers van de Verenigde Staten. De Japanse producentenprijsindex. Chinese industriële bestellingen. Kijk in een willekeurige agenda van een financieel medium – persbureau Bloomberg bijvoorbeeld, Yahoo of IEX.nl – en je vindt een schier eindeloze reeks aankondigingen van rapporten en cijferpublicaties, de een nog exotischer dan de ander.

Wie als belegger een beetje bij wil blijven, raakt hopeloos doordrenkt in die datamoesson. Helemaal als je vervolgens hoort dat de AEX die ochtend een half procent is gestegen omdat het Amerikaanse banenrapport gunstig uitviel. Die cijfers zijn dus blijkbaar niet alleen interessant voor economen en beleidsmakers, maar ook voor beleggers.

Maar wat maakt het als beursvolger nou uit hoeveel Amerikanen hun baan zijn kwijtgeraakt, wat Japanners betalen voor een Toyota, dat Chinese bedrijven zoveel staal inkochten – en al die andere data? En als het al uitmaakt, wat moet je er dan mee als belegger?

Voordat Lukas Daalder, hoofd beleggingen bij de Nederlandse tak van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, op die vragen wil ingaan, stelt hij een wedervraag. „Wat voor een belegger bent u?” In „een voorgaand leven”, zegt Daalder, is hij zelf market maker geweest. „Dan volg je de financiële markten van minuut tot minuut.” Voor een market maker of een daghandelaar kan een Belgisch banenrapport betekenen dat hij die dag verlies maakt of juist winst. Op elke minieme stijging of daling die een bepaald cijfer veroorzaakt op de beurs, kun je in theorie inspelen.

Niet voor je plezier

Maar de meeste mensen die beleggen, zijn geen daghandelaren. Volgens een vorig jaar uitgekomen onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten zit veruit de minderheid van de Nederlandse particuliere beleggers op de beurs voor de uitdaging of het plezier. Het gros handelt voor vermogensbehoud of om te kunnen voorzien in toekomstige kosten, via een pensioen bijvoorbeeld.

Die laatste categorie belegt voor de lange termijn, en doet dat in de meeste gevallen ook nog eens ‘breed’. Beleggingsfondsen – waarbij je indirect in tientallen tot duizenden verschillende aandelen en obligaties over de hele wereld kan zitten – zijn onder Nederlanders het meest geliefde beleggingsproduct, blijkt uit hetzelfde AFM-rapport.

95 procent van de cijfers uit al die rapporten zijn voor beleggers vokomen oninteressant Corné van Zeijl beursanalist Actiam

Voor de ‘breed geïnvesteerde’ langetermijnbelegger die bijvoorbeeld spaart voor zijn pensioen is het beter om die wekelijkse cijferpublicaties en rapporten – en eigenlijk veel van de dagelijkse gekte op de beurs – zoveel mogelijk met een korreltje zout te nemen, zegt Daalder. De aandelenmarkt langdurig naar boven of beneden sturen, kunnen die rapporten namelijk niet.

Corné van Zeijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Actiam, is het met Daalder eens. „95 procent van die cijfers is voor beleggers volkomen oninteressant. Die gaan bijvoorbeeld over slechts een klein gedeelte van de economie.” Een effect op het brede welzijn van de beurzen, en dus op de gemiddelde beleggingsportefeuille, hebben ze niet.

En de 5 procent die wel interessant is? Die cijfers en data hebben volgens Van Zeijl met elkaar gemeen dat ze afkomstig zijn uit de grote, bepalende economieën. Het belangrijkst zijn landelijke data uit de VS. Daarna volgen China, en dan landen als Duitsland en Frankrijk – de grote Europese economieën.

Cijfers uit deze landen kunnen namelijk een indicatie geven welke richting die economie opgaat, zegt Van Zeijl. In theorie kun je daar je aandelenportefeuille op aanpassen. „Zo zag je al vroeg vorig jaar aan Chinese cijfers dat zij uit de coronarecessie aan het komen waren. En wist je dat het tijd was om in Chinese aandelen te gaan zitten.”

Houd de haven in de peiling

Voor de langetermijnbelegger zijn veel cijfers zo goed als niet van belang. Van Zeijl: „De economie gaat in golven op en neer. Voor beleggingen over een periode van dertig jaar maakt dat vaak weinig uit. Zie het als een schip. Het gaat erom dat je als belegger weet waar de haven ligt en die goed in de gaten houdt. De weg daarnaartoe is geen rechte lijn, en elk cijfer kan de koers kortstondig een beetje veranderen. Maar het beïnvloedt de uiteindelijke bestemming niet.”

Zelfs voor beleggers die zich op de korte termijn richten, blijft op cijfers inspelen bijzonder moeilijk, zegt Daalder van BlackRock. „Je weet nooit hoeveel al in de financiële markt ingeprijsd zit.”

Weken voordat een Amerikaans banenrapport uitkomt, hebben analisten vaak al hun verwachtingen daarover bekendgemaakt. Het kan zijn dat beleggers en investeerders daar al naar gehandeld hebben en bijvoorbeeld bepaalde aandelen hebben gekocht of verkocht. En dan kan het dus gebeuren dat een opvallend hoge werkloosheid onder Amerikanen na publicatie van het officiële rapport nog slechts een rimpeling op de beurs veroorzaakt.

„Bij BlackRock hebben we een keer onderzoek gedaan naar het effect van dit soort cijfers”, zegt Daalder. De gedachte was: bij de belangrijkste cijfers in de agenda weet je misschien niet precies wat de reactie van de aandelenmarkten zal zijn, maar valt wel te verwachten dát de beurs reageert. Dus probeerde de vermogensbeheerder via opties in te spelen op marktbewegingen rond die publicaties. Daalder: „Wat bleek: daar viel geen geld mee te verdienen. De volatiliteit – ofwel koersen die hevig omhoog of omlaag gaan – zat vaak al in de koersen verwerkt.”

Zo is het ook met de bekendste data, zegt Daalder: de kwartaalcijfers. Als je als particulier belegger een individueel aandeel volgt, zeggen die cijfers uiteraard wat over de gezondheid van het bedrijf. Maar of de kwartaalcijfers op het moment dat ze uitkomen de koers beïnvloeden, is de vraag. Als het bijvoorbeeld slecht gaat met een beursgenoteerd bedrijf, heeft de topman ervan vaak al winstwaarschuwingen gegeven of is een branchegenoot in de problemen gekomen. Beleggers en investeerders hebben daar dan al op ingespeeld vóór de officiële cijfers uitkomen.

Cijfermomenten met invloed

Toch zijn er in het verleden wel degelijk cijfermomenten geweest die bij herhaling veel invloed hadden op de markten. Het bekendste voorbeeld daarvan is het ‘FOMC-effect’, zegt Daalder. Acht keer per jaar komt de Fed, de Amerikaanse centrale bank, bijeen voor een vergadering van twee dagen: de ‘FOMC meetings’. De eerste dag vergaderen de bankiers, de tweede dag presenteren ze doorgaans een nieuw rentebesluit.

Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat van 1994 tot 2011 de S&P 500-index bijzonder sterk opliep in de 24 uur voorafgaand aan zo’n besluit. Mogelijk anticipeerden beleggers op een renteverlaging, luidt de verklaring. Destijds lag de rente nog een stuk hoger dan nu. Een verlaging zou sparen minder aantrekkelijk maken en investeren in aandelen juist interessanter. Dat zou de koersen stuwen en dus gingen beleggers de dag vóór dat besluit al veel aandelen kopen.

Daalder: „Het effect was zo sterk dat als je in al die jaren alleen belegd was geweest in de 24 uur voor het rentebesluit, je meer dan 80 procent van het totale rendement over die hele periode had verdiend.”

Sinds het effect bekend is, is het echter grotendeels verdwenen. Of er een cijfer of rapport voor in de plaats is gekomen dat hetzelfde effect heeft, weet Daalder niet. Lachend: „En als ik het zou weten, zou ik het niet zeggen.”

Cijfers zijn dus blijkbaar voor de breed geïnvesteerde langetermijnbelegger niet van groot belang. Toch zijn er soms data die een paar dagen het beursnieuws kunnen bepalen. Verwarrend. Zo waren deze zomer Aziatische indices even in rep en roer toen China tegenvallende retailcijfers publiceerde. Van alle kanten lijk je dan als belegger toegeschreeuwd te worden: handel! Doe iets! In bredere zin gold dit ook voor het gunstige nieuws over vaccins, dat ertoe leidde dat indices van New York tot Frankfurt de laatste weken omhoogschoten.

Geen realiteit op langere termijn

„Je zou er als belegger goed aan doen de waan van de dag of zelfs het jaar een beetje te negeren”, zegt Martijn van den Assem. Als hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hij zich gespecialiseerd in financieel keuzegedrag. Hij haalt het onderzoek aan van econoom Robert Shiller, die de Nobelprijs won. Shiller vergeleek voor de jaren van 1870 tot 2013 het verloop van de brede S&P Composite 1.500-index, waarin de 1.500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven zitten, met de waarde van het dividend dat al die bedrijven bij elkaar opgeteld in die periode uitkeerden.

Je doet er als belegger goed aan de waan van de dag of zelfs het jaar een beetje te negeren Martijn van den Assem hoogleraar aan de VU

De Grote Depressie in de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog, de aanslag op het World Trade Center, de krach van 2008. Bij die gebeurtenissen stuiterde de S&P soms ontzettend op en neer. Maar het uitgekeerde dividend, een van de belangrijkste waardebepalers van een aandeel, bleef over die lange periode zonder grote uitschieters stijgen.

Oftewel, zegt Van den Assem: „De koersen weerspiegelen de ene keer het einde der tijden, de andere keer de eeuwige hosanna.” Achteraf gezien geven die extreme koersniveaus eigenlijk nooit de realiteit op langere termijn weer.

Dat is iets om te onthouden voor wie weer eens in een financiële agenda kijkt. Maar als alles uiteindelijk blijft stijgen en zelfs wereldoorlogen de brede aandelenmarkten niet langdurig kunnen deren, wat kan dat dan wel?

Van den Assem wil liever niet speculeren, maar vooruit: een nucleaire oorlog die driekwart van de wereldbevolking uitroeit.

Die Japanse producentenprijsindex, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.