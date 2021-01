Miljardenboete voor Boeing voor misleiden luchtvaartautoriteit VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en Boeing hebben een schikking getroffen in een zaak waarin de vliegtuigbouwer toezichthouders op de luchtvaart misleidde. Met de deal is een bedrag van 2,5 miljard dollar gemoeid, meldt het ministerie donderdag.

Volgens de tenlastelegging heeft Boeing de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onvolledig geïnformeerd toen die instantie moest beoordelen of de 737 MAX weer de lucht in zou mogen. Dat type werd in 2019 maandenlang aan de grond gehouden nadat twee crashes in een half jaar tijd aan honderden mensen het leven hadden gekost.

In november vorig jaar keurde de FAA de 737 MAX weer goed voor gebruik. Verschillende maatschappijen vliegen inmiddels weer met het toestel. Het Nederlandse TUI heeft drie kisten van het type in de vloot. Die staan stil op Schiphol. Europa wacht op goedkeuring van de Europese luchtvaartorganisatie EASA voordat er ook hier weer mee gevlogen kan worden.