Medeoprichter Alexander Klöpping stopt bij digitale kiosk Blendle

Alexander Klöpping stopt na januari bij Blendle, de digitale nieuwskiosk die hij zeven jaar geleden zelf oprichtte. Dat schrijft hij donderdag op zijn persoonlijke blog. „Na bijna acht jaar ben ik klaar om verder te gaan”, schrijft hij over de reden van zijn vertrek. „Mijn hart is van Blendle, dus stoppen is niet gemakkelijk.” De andere medeoprichter van het bedrijf, Marten Blankesteijn, verliet Blendle in 2017.

In de blogpost bedankt hij de medewerkers van het bedrijf en gaat hij kort in op zijn eigen toekomst, al is Klöpping er naar eigen zeggen nog niet over uit wat hij na zijn tijd bij Blendle zal doen. „Mijn nieuwsgierigheid heeft de neiging mij in allerlei richtingen te leiden”, schrijft hij. „Ik denk dat ik minder leiding zal geven en meer nieuwe dingen zal bouwen.”

Ook benoemt Klöpping een aantal successen, waaronder het halen van de voorpagina van de Donald Duck, en persoonlijke moeilijkheden bij Blendle. „Aangezien Blendle mijn baby is, heb ik gemerkt dat dingen heel persoonlijk aanvoelen als ze niet goed gaan. Ik voelde me vreselijk toen goede mensen het bedrijf verlieten voor andere banen, toen een strategie mislukte, toen een uitgeverij stopte te geloven in ons doel.”

Klöpping richtte Blendle in 2014 op. Verschillende schrijvende media waren aangesloten bij de digitale kiosk, die lezers de mogelijkheid bood te betalen per artikel, in plaats van dat zij een gehele uitgave of abonnement moesten aanschaffen. In 2019 stapte het bedrijf over op een abonnementsmodel. Gebruikers betalen een vast maandelijks bedrag en krijgen daarvoor per dag twintig artikelen van verschillende dagbladen en tijdschriften. In juli vorig jaar kocht de Franse en grotere digitale kiosk Cafeyn het Nederlandse bedrijf. Klöpping zelf schoof toen door naar het bestuur van Cafeyn.

