Koken alsof je met een vriendin in de keuken staat

Hm, dit pakt nogal bruin uit, mompelde ik zorgelijk tegen mezelf toen ik in een experimentele bui de gefermenteerde knoflook met room door de aardappelen stampte. Bruin was bijkans een understatement voor wat er in de pan ontstond. „Geeft niets”, zei Nigella Lawson. „Bruin eten is juist heerlijk.”

Wat zou je doen zonder zo’n vriendin in de keuken. Natuurlijk zei ze dat. Ze heeft immers in haar laatste boek Cook, eat, repeat een hoofdstuk opgenomen dat getiteld is ‘A loving defense of brown food’. Er staat een heerlijke auberginedip in, die door de geroosterde uien en de tahin die erin zitten echt babypoepbruin is en tegelijk angstaanjagend onweerstaanbaar.

Maar dat is misschien nog een soort van toevallig bruin, net als mijn puree. In dat hoofdstuk verdedigt ze eigenlijk vooral het stoofgerecht. Het soort gerecht waar iemand op Instagram echt geen punten voor zou krijgen – als iemand überhaupt de behoefte zou voelen om haar eten op Instagram te zetten. Dat doet mijn vriendin dan weer wel. Maar ja, wat wil je: ze is een wereldberoemde kookboekenschrijfster.

Op Instagram worden zelfs foto’s van stoofschotels van wereldberoemde kookboekenschrijfsters begroet met de mededeling dat die er ‘disgusting’ uitzien. Omdat ze op Instagram allemaal zo nodig felle kleurtjes en laagjes en blaadjes en zaadjes over hun eten moeten verspreiden. Maar voor het blote oog, schrijft Nigella, ziet een stoofschotel er helemaal niet smerig uit, maar aanlokkelijk.

Haar liefdevolle verdediging van de stoofschotel raakt bij mij sowieso een snaar. De stoofschotel is nogal uit de mode geraakt, het hele idee van gestoofd vlees met groenten klinkt zó weinig experimenteel of hedendaags dat je er een verhaal bij moet verzinnen, en een gezicht om te trekken, wil je het kunnen opdienen. Nu is dat verhaal gewoon van Lawson, die het immers ook doet, met háár gezicht en daar kan niemand iets tegen inbrengen. En wat zegt ze over die heerlijke smaak, dat diepe doordesemde in het weelderige bruine uiterlijk van dit gerecht: ‘elegant gezellig’. Dat is een woordcombinatie die ik vaker ga toepassen. Nigella kan ook nog eens echt goed schrijven, met fijne geestige zinnetjes en duidelijke opinies.

Huiselijk gezellig

Bij koken is het vaak zo, dat je je gesteund voelt door een paar wijze woorden van degenen die je, door hun boeken, als vrienden, of vooral vriendinnen bent gaan beschouwen. Dat zijn, in mijn geval, behalve dus Nigella L., ook vooral Yvette van Boven en Diana Henry. Ottolenghi beschouw ik niet als een vriend, niet omdat ik niet ongelooflijk veel van hem kook en er altijd enthousiast over ben, maar er gaat niets huiselijk gezelligs uit van zijn boeken. Ze zijn gewoon perfect en je hebt er buitengemeen veel aan, maar vrienden – nee. En Claudia Roden, van wie ik zo ongeveer álles heb geleerd nadat ik alles van Paul Bocuse had geleerd, vereer ik te veel om haar als een vriendin op te vatten. Hoewel het een het ander niet uitsluit.

Diana Henry schreef eens over een cake dat die ‘a doddle to make’ was en al wist ik niet precies wat ‘a doddle’ moest voorstellen, ik voelde aan alles dat het niet moeilijk zou zijn. Eén van mijn favoriete cakes is het geworden (citroen, rozemarijn, olijfolie, amandelen). Sindsdien, nu achttien jaar geleden, bouw ik op haar. Je hebt ook af en toe een leuk zinnetje nodig. Of een mening die je kan stelen: „Ik heb een minachting voor gedroogde kruiden.” „Kikkererwten doen er altijd véél langer over om gaar te worden dan wie dan ook je vertelt.”

Hoewel je soms ook wel versteld staat. In Cook, eat, repeat schrijft Lawson: „Hoewel ik niet aan voorgerechten doe, zelfs niet als ik vrienden te eten heb, ben ik – zoals ik vaak opmerk – een drank-met-dip-aanhanger.” Geen voorgerechten? Nooit? Zou ik mijn vrienden ook zover kunnen krijgen dat ze het prima vinden om een borrel met iets te hebben en dan meteen eh, ja, niet eens een hoofdgerecht als er geen voorgerecht is? Deed ik vroeger trouwens wel vaak, bedenk ik nu. Meteen aan tafel waar dan radijsjes, tonijntapenade, kwarteleitjes en ansjovismayonaise op stonden (ideetje van Diana Henry) en we dronken er vrolijk bij tot ik met de couscous met garnalen in pittige gembertomatensaus kwam of zoiets. Maar nu is het meestal: borrel, nootjes, olijven, dán een voorgerecht, dan hoofd.

Mierikswortelpuddinkjes

Aan de andere kant: voorgerechten zijn vaak leuk om te maken. Ik denk aan de mierikswortelpuddinkjes met ingelegde zalm van Yvette van Boven – echt verrukkelijk. Die zou je niet nooit meer willen eten. Of haar bietenblini’s. Of de dama-bianca-salade van Diana Henry, met venkel, bleekselderij en mozzarella – heerlijk fris en animerend en echt zonde om bij iets anders te eten. En bij een glaasje jenever hoef ik geen bieten-kikkererwtendip, daar wil ik gewoon een pinda bij. Of leverworst. Dus hoe nu?

Soms hebben je vriendinnen wel erg eigenzinnige opvattingen. Maar dat is het voordeel van meer dan één vriendin. Gewoon naar een van de anderen luisteren.

Yvette van Boven maakt zelf ossenworst die smeekt om een begeleidende borrel. En ze kan zo welgemeend verzuchten dat iets ‘gewoon belachelijk lekker’ is.

Zij kan trouwens echt van álles iets maken en ze vindt het helemaal niet gênant om dat ook op te schrijven in haar boek De bomvolle oven van Van Boven. Daarin vind je zelfs nog een idee als je niets meer in de ijskast hebt dan een bos bleekselderie (dan rooster je die met knoflook en notenolie, en bestrooit hem met hazelnoten en kaas). Daarom is zij een geruststellende vriendin. Even een salsa (van geroosterde citroen!) maken, een kruidenolie of -boter, een uienpickle en alles wordt zó, dat je mede-eters moet waarschuwen: ‘Niet meteen alles opeten hoor!’

Mijn vriendin Nigella eet altijd wel meteen alles op. In haar eentje ook zelfs. Zij is niet bang voor vet, of voor veel.

En nu ik erover nadenk: al mijn vriendinnen zijn eigenlijk zo. Daarom zijn het vriendinnen.