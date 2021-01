Iets minder overstappers zorgverzekering dan vorig jaar

Er zijn in 2020 iets minder mensen van zorgverzekering gewisseld dan in 2019. Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van Vektis, een informatiecentrum voor de zorg. Volgens Vektis stapten 1,1 miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar, zo’n 6,2 procent van het totaal. Dat percentage ligt iets lager dat het aantal overstappers in 2019, dat lag toen op 6,5 procent.

De cijfers zijn nog niet definitief, omdat nog niet alle verzekeraars de wijzingen hebben doorgegeven. Het definitieve percentage overstappers volgt in februari en kan daarom nog licht afwijken. Klanten konden tot 1 januari 2021 hun huidige zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot 1 februari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Vektis verwacht dat het uiteindelijke overstappercentage tussen de 6,4 en de 6,7 procent komt te liggen, bijna gelijk aan het aantal van 2019.

Het informatiecentrum concludeert op basis van de cijfers dat de coronapandemie geen invloed gehad lijkt te hebben op de keuze voor een zorgverzekering. Volgens Zorgverzekeraars Nederland schommelt het percentage mensen dat overstapt al jaren tussen de 6 en 7 procent. Het is in Nederland verplicht om een zorgverzekering te hebben. Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet uit 2006 kan wisselen van verzekeraar alleen aan het einde van het jaar.