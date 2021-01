‘Hier trapt de regering niet op onze dromen’

Wie voorbij de Ottomaanse Fatih moskee in het oude centrum van Istanbul wandelt, stuit op een een stukje Damascus. Door de straten waait de geur van versgemalen Syrische kardemom-koffie. Overal klinkt Arabisch.

Een paar blokken voorbij de moskee ligt de boekwinkel van het ‘Arabische Netwerk voor Onderzoek en Publicatie’. Klanten bladeren door de werken van Arabische dichters, geschiedenissen van het Ottomaanse Rijk en recente studies over ‘het falen van de politieke islam’.

Over deze serie In 2011 begon in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een serie volksopstanden; de Arabische Lente. Verkalkte autoritaire regimes bezweken onder druk van de massale betogingen. In deze serie maakt NRC na tien jaar de balans op. Zijn de factoren nog die de revoluties uiteindelijk smoorden nog steeds aanwezig? En wat bereikten de demonstranten wel?

De winkel is onderdeel van een keten, met vestigingen in Beiroet, Caïro, Alexandrië, Tunis en Casablanca. De eigenaar, een kennis van de in Istanbul vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi, organiseert er boekbesprekingen en politieke debatten. Zijn zaak geldt als dé lokale verzamelplaats voor dissidenten en intellectuelen uit de hele Arabische wereld.

„Iedere avond zitten we hier te praten met Palestijnen, Syriërs en Jordaniërs”, vertelt een Egyptische boekverkoper. „In Istanbul heb ik de Arabische wereld ontdekt.”

De Turkse metropool telt naar grove schattingen meer dan een miljoen Arabieren. Naast tot wel 700,000 Syriërs bestaat de diaspora uit met name Egyptenaren, Libiërs, Jemenieten en Irakezen. Sommigen kwamen voor werk of onderwijs, maar de meesten vluchtten voor oorlog of repressie na het neerslaan van de Arabische opstanden van 2011.

Hoofdstad Arabische oppositie

Onder de ballingen zijn veel activisten, oppositieleiders en journalisten. Tientallen Arabische televisiezenders en kranten openden hier hun hoofdkantoor. Hoewel de Turkse regering haar eigen critici de mond snoert, groeide Istanbul in een paar jaar tijd uit tot hoofdstad van de Arabische oppositie in ballingschap.

„De regimes zijn niet blij met ons”, grijnst Ahmed Samir. De Egyptisch tv-presentator, gekleed in zwarte puntschoenen en een nette jas, geeft een rondleiding door zijn studio. Hij wijst op een projectiescherm met daarop een verscheurd portret van de Egyptische president Abdel Fatah el-Sisi. Ervoor staat een wit tafeltje. „Vanaf die plek verdedig ik de vrijheid”, verklaart Samir trots. „Niet alleen voor Egypte, maar voor alle Arabische landen die onderdrukt worden.”

De journalist nam deel aan de Egyptische opstand van 2011, maar sloeg net als tienduizenden landgenoten op de vlucht nadat Sisi in 2013 een staatsgreep pleegde. Na een jaar in Londen besloot hij dat het in Istanbul beter toeven is. „Het allerliefst had ik natuurlijk gezien dat Damascus of Bagdad ons zou omarmen”, zegt hij. „Maar in de regio is Turkije het enige land waar wij vrij onze gang kunnen gaan.”

Ahmed Samir, Egyptisch tv-presentator.

Foto Nicole Tung De Jemenitische Misk Al Junaid zet zich vanuit Istanbul in voor vrouwenrechten, onderwijs en humanitaire hulp in Jemen.

Moslimbroederschap

De televisiezender waarvoor Samir werkt, Mekammeleen, is verbonden aan de Moslimbroederschap, maar herbergt journalisten van diverse pluimage. Het kanaal telt anderhalf miljoen abonnees op YouTube en is in Egypte eveneens te bekijken via satelliet. Vanuit Istanbul bereiken programma’s als De echo van de revolutie of De stem van de arbeider honderdduizenden Egyptische huiskamers.

Daarmee oefenen de ballingen alsnog invloed uit op de Egyptische politiek. Zo zorgde Mekammeleen voor grote ophef met de Sisi-leaks, een reeks gelekte tapes waarin onder andere te horen is hoe Sisi tien miljard dollar van de Golfstaten eist omdat deze toch „geld hebben als rijst.” Het bracht de president in de nodige verlegenheid bij zijn broodheren.

Het regime laat dat niet onbestraft. Samirs bezittingen in Egypte werden in beslag genomen en zijn familieleden verdwenen de cel in om hem onder druk te zetten. Ook in Istanbul loopt hij gevaar, vertelt de journalist. „De Egyptische geheime dienst is overal. Sinds de dood van Khashoggi weten we dat Arabische regimes er niet voor terug schrikken hun consulaten te gebruiken om lijken in te dumpen.”

Denk je echt dat wij jullie lessen in democratie nog serieus kunnen nemen? Ahmed Samir tv-journalist in ballingschap

Ook op andere manieren blijven de regimes de ballingen achtervolgen. Tien jaar na de Jemenitische opstand heeft Misk al-Junaid nog altijd nachtmerries over de demonstranten die voor haar ogen werden doodgeschoten. „Ik slaap maximaal zo’n 2 à 3 uur per nacht”, vertelt ze vanachter haar bureau. „Met medicijnen natuurlijk.”

De Jemenitische werkt voor de Tawakkol Karman Foundation en Women4Yemen, twee NGOs die zich inzetten voor vrouwenrechten, onderwijs en humanitaire hulp in Jemen. Op haar kantoor in een buitenwijk van Istanbul werken zeven jonge Jemenieten en één Turkse, die volgens Junaid al een aardig woordje Arabisch spreekt. „In het Jemenitisch dialect natuurlijk”, lacht ze.

Televisiekanaal Belqees Media zendt vanuit Istanbul 24 uur per dag nieuws over Jemen uit. Foto Nicole Tung

Vrouwenrechtenbeweging

In Jemen stond Junaid in de voorhoede van de vrouwenrechtenbeweging en raakte ze bevriend met Tawakkol Karman, die in 2011 een Nobelprijs voor de Vrede ontving vanwege haar rol in de Jemenitische opstand. „Ik weet nog goed hoe Tawakkol in 2009 naar me toe kwam”, vertelt Junaid. „ Ze zei: ‘Misk, we gaan een revolutie beginnen!’ Toen dacht ik nog, het zal wel, maar twee jaar later gebeurde het.”

De gehate president Ali Abdullah Saleh kwam ten val, maar de roep om waardigheid (karama) bleef onbeantwoord. Door Iran gesteunde Houthi-rebellen sprongen in het machtsvacuüm, waarop diens aartsrivaal Saoedi-Arabië en acht andere Arabische landen een oorlog begonnen. „En natuurlijk leverde het Westen de Saoediërs bommen en gevechtsvliegtuigen”, benadrukt Junaid, wier huis in maart 2015 door een van die bommen in de as werd gelegd.

Junaid was dakloos en ten einde raad toen Karman, die een jaar eerder naar Turkije uitweek, haar uitnodigde bij haar te komen werken. Ze was niet de enige: sinds Karman haar stichting en televisiekanaal naar deze grauwe buitenwijk van Istanbul haalde, wonen er in die buurt enkele honderden Jemenieten. „Het is een klein stukje Jemen geworden.”

De Jemenitische gemeenschap in Istanbul is dan wel kleiner dan die in bijvoorbeeld Caïro, maar volgens Junaid ook veel politiek actiever. „Dat komt omdat de regering hier niet op onze dromen trapt”, zegt ze. „Mensen voelen zich veilig, ze denken dat president Erdogan de slachtoffers van de Arabische Lente beschermt.”

Soft power

Laat dat precies het beeld zijn dat Ankara wil uitstralen. Terwijl Erdogan in het Westen onder vuur ligt, wordt hij in delen van de Arabische wereld nog altijd bewonderd. Turkije’s steun aan Arabische vluchtelingen en dissidenten zijn bepalend voor deze soft power.

Een belangrijke schakel in dat politieke spel is Yasin Aktay. De academicus dient als adviseur van president Erdogan, spreekt vloeiend Arabisch en onderhoudt nauw contact met de ballingen. Vanuit zijn kantoor in Ankara verschijnt hij regelmatig op hun televisiekanalen en de Arabische versie van Al Jazeera. Achter zijn bureau hangt een ingelijst wapen van het Ottomaanse Rijk.

Yasin Aktay, adviseur van president Erdogan

Volgens Aktay heeft Turkije de dromen van de Arabische Lente zelfs mede vormgegeven. „De demonstranten eisten precies die dingen die ze in Turkije zagen: een land waarin democratie, islam, goed bestuur en economische ontwikkeling samen komen”, stelt hij, voor het gemak weglatend dat veel componenten van dat ‘Turkse model’ tien jaar later flink in het geding zijn gekomen.

Andersom geldt hetzelfde: de opstanden hebben ook Turkije veranderd. „Ons buitenlands beleid is niet meer exclusief op het Westen gericht”, aldus Aktay. Dat versnelde een binnenlands proces waarin Erdogan afstand nam van de strikte vorm van secularisme die Turkije voorheen kende. „Daardoor zijn de muren tussen Turkije en de Arabische wereld aan het verdwijnen.”

Nieuwe conflicten

Maar achter die muren liggen ook nieuwe conflicten. Ankara’s banden met Arabische dissidenten en militaire interventies in Syrië en Libië zijn een doorn in het oog van Saoedi-Arabië, Egypte en bovenal de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel alle drie de landen conservatiever zijn dan Turkije, hekelen ze Erdogan als drijfveer voor ‘islamisering’ omdat hij onderdak biedt aan de door hen gehate Moslimbroederschap.

Dat verwijt is overdreven, vindt Aktay, want de Turkse autoriteiten hanteren vaste procedures bij de verstrekking van verblijfsvergunningen en vragen daarbij niet naar politieke achtergrond. De ware oorzaak voor de spanningen ligt volgens hem elders: „Deze landen staan aan de kant van staatsgrepen en militaire dictaturen”, zegt hij. „Erdogan treedt daartegen op.”

Ahmed Samir, presentator bij Mekammeleen TV Foto Nicole Tung

In zijn televisiestudio schaart journalist Samir zich volledig achter Aktay – een vaak geziene gast op zijn zender Mekammeleen. Als Egyptenaar zegt hij zich des te meer met Erdogan verbonden te voelen nadat deze de couppoging van 2016 overleefde. „We zijn allebei slachtoffer van coupplegers”, zegt hij. „Ik denk dat Erdogan geleerd heeft van wat er in Egypte is gebeurd.”

Westerse kritiek op Turkije’s eigen mensenrechtenschendingen is wat Samir betreft hypocriet. „Het Westen klaagt als Erdogan een verkiezing wint, maar het blijft stil wanneer Sisi een staatsgreep pleegt. Denk je dan echt dat wij jullie lessen in democratie nog serieus kunnen nemen?”

Volgens de Jemenitische Junaid hebben veel ballingen een wat ‘romantisch’ beeld van Turkije. „Dat is logisch, want het zijn slachtoffers. Als je aan het verdrinken bent, wil je geloven dat iemand je komt helpen.”

Ottomaanse Rijk

Zelf is zij sceptischer. „Moraliteit in de politiek bestaat niet”, zegt ze. „Turkije, Iran en Saoedi-Arabië willen gewoon allemaal het grootste stuk van de taart die het Midden-Oosten is. De Saoediërs hebben veel blunders begaan en Iran ligt economisch op zijn gat, dus ziet Turkije een kans om deze race te winnen.”

Dat dient niet alleen Erdogans strategische belangen, vermoedt Junaid, maar ook zijn zelfbeeld. „De huidige leiders van Turkije geloven dat ze de opvolgers zijn van het Ottomaanse Rijk. Daarom zien ze zichzelf graag als vader van de landen die daar ooit deel van uitmaakten.”

De ironie daarvan is dat de gemiddelde Turk niet eens weet waar Jemen ligt, zegt Junaid. Volgens haar dragen maar weinig Turken de Arabische wereld een warm hart toe, zeker nu het economisch slecht gaat. „Zelfs Erdogan-stemmers klagen dat er te veel Syriërs zijn.”

Gevraagd of ze hier in Istanbul gelukkig is, blijft de Jemenitische vrouw lange tijd stil. „Istanbul is de beste optie die we hebben”, zegt ze dan. „Maar een gelukkige ballingschap bestaat niet.”

Foto Nicole Tung Foto Nicole Tung Foto Nicole Tung De wijk Fatih met de boekwinkel van het ‘Arabische Netwerk voor Onderzoek en Publicatie’

Het liefst zou ze weer in Jemen zijn, maar dat is onmogelijk. Niet alleen omdat de Saoediërs haar huis verwoest hebben, maar ook omdat haar eigen familie haar heeft verworpen. „Ze steunen de Houthi’s”, zucht Junaid. „Omdat ik met Tawakkol in Istanbul werk, denken ze dat ik tegen de Houthi’s ben en dus ook tegen hen. Soms stuurt mijn broer me foto’s van de oorlog. Dan zegt hij dat ik zijn zus niet meer ben.”

Toch stuurt de vrouw de helft van haar salaris naar haar familie en werkt ze dag in dag uit aan de wederopbouw van haar land. „In Jemen denken ze dat wij in Istanbul hen vergeten, maar dat is niet zo”, zegt ze, bijna verontschuldigend. „Ik kan niet van hen los gesneden worden.”

Thuis

Misschien is dat nog een reden waarom sommige ballingen zo snakken naar de boekwinkel bij de Fatih-moskee. In de hoek van de zaak zit Esra, een Palestijnse vluchteling uit Syrië, stilletjes te lezen. „Ik kom hier bijna iedere dag”, vertelt ze met een verlegen glimlach. „Deze boeken voelen voor mij als thuis.”

Achter haar staat een lange rij dichtbundels. De woorden van Maram al-Masri, een Syrische dichter die in 1982 uitweek naar Parijs, zouden net zo goed geschreven kunnen zijn door de Arabieren van Istanbul.

„Wij ballingen zijn besmet met een ongeneeslijke ziekte”, schrijft Masri. „Een vaderland liefhebben, dat ter dood is gebracht.”