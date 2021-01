2021, het jaar zonder culinaire frivoliteiten

Benieuwd of we het hoogtepunt van de fermenteerhype al achter de rug hebben, wat het nieuwste yoghurtsmaakje wordt en wat we straks als de cafés weer opengaan moeten bestellen om een beetje bij de tijd te lijken, zette ik dezer dagen mijn koffiedikbril (een zwartgerand model genaamd ‘Li’) op. Trendwatchen is altijd al een veredelde vorm van speculatie, maar met een wereldwijde pandemie wordt het nog heikeler de toekomst te voorspellen. Zoals food writer Kim Severson eind december schreef in The New York Times: „Zij die zich bezighouden met de duistere kunst van het culinaire waarzeggen hebben nog nooit een moeilijker te doorgronden landschap voor zich gehad dan 2021.”

Oproep aan de lezer: Vanaf februari wil ik mij een keer per maand gaan verdiepen in een klassieker. Voor deze reeks zou ik graag van u horen: over welk klassiek gerecht zou u nog weleens willen lezen? Het mag alles zijn, van een Franse poulet à l’estragon tot een Filippijnse adobo, van Japanse ramen tot Poolse bigos en van Siciliaanse pasta alla Norma tot een Tex-Mex chili. Mail uw verzoeknummers naar janneke@nrc.nl.

Ze zijn er wel hoor, de trendlijstjes. Dus om antwoord te geven op de hierboven opgeworpen vragen: nee, we zijn nog lang niet uitgefermenteerd. Koffie. Hard kombucha (gefermenteerde limonade met een tic). Maar de meest voorspelde trend is toch dat trends minder trendy zullen zijn dit jaar. Om Severson nog een keer aan te halen: 2021 zal niet het jaar worden van culinaire frivoliteit als ‘CBD-infused poké bowl doughnut ramen tacos’. En dit, lieve lezers, is al met al dan toch een positief bijeffect van dat pleurisvirus, nietwaar?

Laat ik nog twee ontwikkelingen noemen waar ik echt blij van word. De eerste is dat we, geheel in lijn met een oude Joni Mitchell-wijsheid (you don’t know what you’ve got till it’s gone) de horeca aan het herwaarderen zijn. De tweede is dat we door de lockdowns meer zijn gaan koken. Of het nu gaat om het bereiden van een dagelijks maaltje voor het gezin, om het geduldig opkweken van een zuurdesemstarter of om het inmaken van groenten en fruit uit eigen tuin, we hebben herontdekt hoe zingevend en ontspannend het is om tijd door te brengen in de keuken.

Zeker, u en ik wisten dat allang. Maar toch, mooi nieuws. Wat mij betreft kunnen we de rest van die trends voor 2021 dan ook wel laten voor wat ze zijn. Of nu ja, ik ga ze hier in elk geval niet allemaal opnoemen. U zult er vanzelf een aantal voorbij zien komen. Volgende week al, dan maken we de jollofrijst die ik u reeds in 2019 beloofde. De West-Afrikaanse keuken timmert al een poosje hard aan de weg dus hoog tijd daarvoor. En ach, je zou het recept van vandaag ook best supertrendy kunnen noemen. Want potverdorie, er zitten groenten in. En groenten worden het volgens The New York Times helemaal dit jaar.

Gnocchi met romige boerenkool (4 personen)



300 g boerenkool, gesneden;

4 tenen knoflook (ongepeld);

125 g mascarpone;

50 g Parmezaanse kaas, fijngeraspt + extra voor aan tafel;

citroensap;

1 kilo gnocchi

Breng een grote pan met water aan de kook. Voeg royaal zout toe, doe de boerenkool en de knoflook erin en kook in 6 – 8 minuten beetgaar.

Schep de kool en knoflook uit de pan en laat uitlekken. Wip de knoflooktenen uit hun jasje. Pureer kool en knoflook samen met de mascarpone en 50 gram parmezaan tot een gladde saus.

Maak op smaak met veel peper en een klein beetje citroensap. Schenk de saus in een royale (hapjes)pan. Kook de gnocchi gaar in het kookwater van de kool. Stort ze samen met een scheut van het kookwater bij de saus. Warm nog even omscheppend door.

Geef er extra geraspte parmezaan bij.